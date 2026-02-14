НА ЖИВО
          Китай: Без ООН светът се връща към закона на джунглата

          Той настоя за незабавно пренасочване към основополагащата мисия на ООН и спазване на целите на нейния Устав

          14 февруари 2026 | 12:07
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Без Организацията на обединените нации (ООН) светът е застрашен от връщане към „закона на джунглата“, където силните потискат слабите. За това предупреди китайският външен министър Ван И по време на Мюнхенската конференция по сигурността.

          Първият дипломат на Пекин заяви, че отслабването на ролята на организацията ще лиши малките и средните държави от основата, необходима за тяхното оцеляване и развитие. Той настоя за незабавно пренасочване към основополагащата мисия на ООН и спазване на целите на нейния Устав.

          Уан И отбеляза, че проблемите в международната система не произтичат от самата структура на ООН, а от действията на „някои държави“. По думите му те засилват различията, подхранват конфронтацията и възраждат „манталитета на Студената война“, вместо да търсят сътрудничество.

          В изказването си китайският министър отправи предупреждение и към Съединените щати относно отношенията с Иран. Той призова Вашингтон да проявява „благоразумие“, тъй като ситуацията има пряко отношение към мира в Близкия изток.

          Китайската позиция остава, че споровете трябва да се решават чрез медиация, а конфликтите да се преодоляват чрез диалог, вместо да се създават нови огнища на напрежение.

