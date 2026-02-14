НА ЖИВО
          Кошмарът за Линдзи Вон не свършва: Чакат я още две операции

          Легендата благодари на медицинския персонал, който се грижи за нея

          14 февруари 2026 | 01:00 00
          Американската звезда в алпийските ски Линдзи Вон заяви, че ще се подложи на четвърта операция след ужасния си инцидент по време на спускането на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина.

          „Исках да ви дам малко информация“, каза Вон във видеото си в Instagram – и искаше да благодари на всички, които ѝ изпратиха цветя, писма и плюшени играчки. Защото: „Това е страхотно, наистина ми помага. Бяха някои трудни дни тук.“

          Вон продължи: „Най-накрая започвам да се чувствам отново като себе си, но все още имам много дълъг път. Утре имам друга операция, която се надявам да мине добре, за да мога евентуално да напусна болницата и да се прибера у дома след това. Там ще ми трябва още една операция. Все още не знам точно какво означава това. Но това е настоящата ситуация.“

          Вон, която получи сложна фрактура на крака при падане в спускането на Олимпиадата, каза, че остава до голяма степен неподвижна в болницата и чака да се определи пълният ход на рехабилитацията.

          Тя благодари на медицинския персонал, семейството и поддръжниците си за съобщенията и подаръците, които са й помогнали да премине през изпитанието, добавяйки, че гледането на сънародниците й да се състезават е повдигнало духа й, преди да започне дълго възстановяване.

