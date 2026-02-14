НА ЖИВО
          Политика

          Костадинов: Няма убити агенти на ДАНС край Петрохан, но има чадър

          Въпреки това лидерът на „Възраждане“ изрази съмнение, че над престъпната дейност е имало институционален „чадър“

          14 февруари 2026 | 10:51
          Костадин Костадинов
          Материалите по случая „Петрохан“, изпратени в Народното събрание, са „изключително ужасяващи“. Това заяви лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в предаване по bTV. По думите му прокуратурата е предоставила на депутатите между 400 и 500 страници по разследването за убийството на шестима души.

          Костадинов уточни, че все още не се е запознал лично с документите, но народни представители от неговата група вече ги разглеждат. Политикът отхвърли твърденията, че сред жертвите има служители на службите. „Няма агенти на ДАНС“, категоричен бе той.

          Въпреки това лидерът на „Възраждане“ изрази съмнение, че над престъпната дейност е имало институционален „чадър“. Той определи групата като „секта“ и подчерта, че институциите са разполагали със сигнали за тежки престъпления, но не са предприели действия.

          Костадинов съобщи, че е отправил въпрос към МВР за наличие на данни за действащи или бивши политици на територията на хижата. От ведомството са отказали информация заради следствената тайна. Според депутата този отказ индиректно потвърждава наличието на такива данни.

          Той настоя за пълно разследване на финансирането на организацията от публични личности. Костадинов заяви, че ако се докажат връзки и парични преводи към структурата, трябва да се понесе политическа отговорност.

