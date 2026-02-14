НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 15.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Кристиано Роналдо прекрати бойкота и вкара гол

          Кристиано откри резултата срещу Ал Фатех

          14 февруари 2026 | 23:54 110
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Кристиано Роналдо вкара поредния гол в славната си кариера. Португалската мегазвезда прекрати бойкота си и се завърна с попадение за своя Ал Насър. Ветеранът се разписа в 18-ата минута в мача срещу Ал Фатех от 22-ия кръг на саудитското първенство. Роналдо откри резултата, и вече е само на 38 попадения от кота „1000“ в кариерата си.

          - Реклама -
            
            


          Това попадение е гол номер 962 в неговата забележителна професионална кариера. Роналдо се доближава все повече до историческата и почти митична граница от 1000 гола – постижение, което малцина са си представяли за възможно.

          Второто попадение за Ал Насър дойде десетина минути преди края и бе дело на Айман Айяа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Ливърпул прегази Брайтън с 3:0

          Станимир Бакалов -
          Воденият от Арне Слот тим доминираше през по-голямата част от двубоя на "Анфийлд"
          Спорт

          Интер удари Юве, спорен червен картон опропасти Дерби д’Италия

          Станимир Бакалов -
          С победата Интер събра 61 точки и има солиден аванс на върха пред Милан (53 т.), който е с мач по-малко
          Спорт

          Старото ръководство на Ботев с декларация, осветли договора с ЦСКА за Ето’о

          Станимир Бакалов -
          Според Антон Зингаревич и служителите му сериозни средства ще постъпят в касата на „жълто-черните“ от няколко трансфера
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions