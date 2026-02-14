Кристиано Роналдо прекрати бойкота и вкара гол

Кристиано Роналдо вкара поредния гол в славната си кариера. Португалската мегазвезда прекрати бойкота си и се завърна с попадение за своя Ал Насър. Ветеранът се разписа в 18-ата минута в мача срещу Ал Фатех от 22-ия кръг на саудитското първенство. Роналдо откри резултата, и вече е само на 38 попадения от кота „1000“ в кариерата си.

- Реклама -



Това попадение е гол номер 962 в неговата забележителна професионална кариера. Роналдо се доближава все повече до историческата и почти митична граница от 1000 гола – постижение, което малцина са си представяли за възможно.

Второто попадение за Ал Насър дойде десетина минути преди края и бе дело на Айман Айяа.