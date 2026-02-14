НА ЖИВО
          Крум Зарков: БСП скъсва със зависимостите, бизнес интересите трябва да отстъпят

          Зарков определи участието на партията в предишното управление като грешка

          14 февруари 2026 | 17:24
          Снимка: БГНЕС
          
          Крум Зарков обяви, че не е зависим от фигури като Румен Радев или Кирил Добрев и е избран начело на БСП без предварителни договорки. В интервю за БНР той подчерта, че целта му е оздравяването на партията и прекъсването на връзките с икономически лобита. Според него левицата се нуждае от нов метод на работа, а не просто от „нов шериф“.

          Зарков определи участието на партията в предишното управление като грешка. По думите му именно ясната позиция за самостоятелност му е донесла победата срещу Борислав Гуцанов с разлика от 100 гласа. Той обеща състав на Изпълнителното бюро под знака на обновлението и заяви, че влиятелни фигури с бизнес интереси ще бъдат помолени да отстъпят от ръководните позиции, за да няма противоречие между партийния и държавния интерес.

          Председателят на социалистите разкритикува и избора на Наталия Киселова за председател на Народното събрание. По думите му тя и нейните заместници имат задачата да покажат, че БСП не е част от скрити мнозинства в парламента. Зарков декларира, че партията няма да участва в управленски конфигурации в настоящото Народно събрание.

          Относно отношенията с президентството, новият лидер посочи, че ще работи за подкрепа на ветото на държавния глава върху изборните правила. Той изрази уважение към Илияна Йотова и готовност да я подкрепи в бъдещ момент, но бе категоричен, че БСП не трябва да използва авторитета ѝ сега, за да решава вътрешните си проблеми. Зарков коментира положително и Андрей Гюров, като го определи за уравновесен и позициониран правилно спрямо съдебната реформа.

          В края на разговора лидерът на БСП засегна актуалния обществен скандал с трагичен оттенък, като обвини политическата класа и институциите в недостойно поведение. Според него вместо да внесат яснота по тежките въпроси за семейството и образованието, органите са допуснали развитието на конспиративни теории.

