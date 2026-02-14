НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 14.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          КЗП наложи глоби за над 200 000 евро от началото на годината

          Според Колячев периодът на двойно обращение вече е приключил и първоначалните проблеми с връщането на ресто са отпаднали

          14 февруари 2026 | 09:23 210
          Снимка: offnews.bg
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Комисията за защита на потребителите (КЗП) е събрала поне 200 000 евро от санкции от началото на годината. Председателят на институцията Александър Колячев съобщи пред Нова телевизия, че са постъпили общо 9000 жалби, като около 80% от тях са свързани със Закона за въвеждане на еврото.

          - Реклама -
            
            

          Според Колячев периодът на двойно обращение вече е приключил и първоначалните проблеми с връщането на ресто са отпаднали. Статистиката на комисията показва, че основателните нарушения са между 10 и 15 на сто от всички подадени сигнали.

          Председателят на КЗП отрече твърденията за масово механично закръгляне на цените от 1 лев на 1 евро при хранителните стоки. Като пример за драстично поскъпване обаче той посочи паркинги в страната, които са променили таксите си от 2 лева на 2 евро на час.

          В деня на Свети Валентин Колячев отбеляза, че повишението при цветята и подаръците се дължи предимно на доставните цени на едро. Той даде пример със санкциониран ресторант на централен булевард в София, който е начислявал скрита такса „сервиз“. Надценката от 10% не е била ясно обозначена за клиентите, като напитка от 5 лева е струвала реално 5,50 лв.

          По отношение на сигналите за двойни сметки за ток, Колячев уточни, че КЗП препраща жалбите към Комисията за енергийно и водно регулиране, тъй като няма преки компетенции в сектора. Той посъветва потребителите първо да се обръщат за проверка към съответното електроразпределително дружество.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кабинетът „Гюров“: Кои са спряганите имена за министри и кога ще са изборите

          Георги Петров -
          В списъка с потенциални министри попадат и други познати имена от предишни управления
          Политика

          Йотова: Вписването на българите в македонската конституция е условие за ЕС

          Георги Петров -
          В Мюнхен президентът разговаря и с Николай Младенов – върховен изпълнителен представител за Газа към Съвета за мир
          Общество

          Отбелязваме първата Голяма Задушница за годината

          Владимир Висоцки -
          Вярващите извършват помен за душите на своите починали близки. Според църковния канон това е един от трите дни в годината, специално определени за почитане на отишлите си от този свят.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions