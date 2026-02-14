Комисията за защита на потребителите (КЗП) е събрала поне 200 000 евро от санкции от началото на годината. Председателят на институцията Александър Колячев съобщи пред Нова телевизия, че са постъпили общо 9000 жалби, като около 80% от тях са свързани със Закона за въвеждане на еврото.

- Реклама -

Според Колячев периодът на двойно обращение вече е приключил и първоначалните проблеми с връщането на ресто са отпаднали. Статистиката на комисията показва, че основателните нарушения са между 10 и 15 на сто от всички подадени сигнали.

Председателят на КЗП отрече твърденията за масово механично закръгляне на цените от 1 лев на 1 евро при хранителните стоки. Като пример за драстично поскъпване обаче той посочи паркинги в страната, които са променили таксите си от 2 лева на 2 евро на час.

В деня на Свети Валентин Колячев отбеляза, че повишението при цветята и подаръците се дължи предимно на доставните цени на едро. Той даде пример със санкциониран ресторант на централен булевард в София, който е начислявал скрита такса „сервиз“. Надценката от 10% не е била ясно обозначена за клиентите, като напитка от 5 лева е струвала реално 5,50 лв.

По отношение на сигналите за двойни сметки за ток, Колячев уточни, че КЗП препраща жалбите към Комисията за енергийно и водно регулиране, тъй като няма преки компетенции в сектора. Той посъветва потребителите първо да се обръщат за проверка към съответното електроразпределително дружество.