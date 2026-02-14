НА ЖИВО
          Левски с три варианта за нов бранител

          "Сините" обаче ги очакват тежки преговори с настоящия му клуб

          14 февруари 2026 | 13:54 90
          На „Герена“ в момента се работи и по привличането на още един бранител. Според запознати вариантите са 3, а един от тях е играч от родното първенство. „Сините“ обаче ги очакват тежки преговори с настоящия му клуб, пише „Мач Телеграф“.

          Както е известно, Левски продаде капитана си Цунами. Бразилецът беше използван като централен защитник, макар коронната му позиция да е ляв бек. В момента пък Кристиан Макун е контузен. Така Хулио Веласкес има само двама номинални централни бранители на разположение – Кристиан Димитров и Никола Серафимов.

          Испанецът в определени моменти използва като такъв Гашпер Търдин, но той е дефанзивен халф. За ляв бек пък е наличен единствено Майкон. В тази зона може да играе и Макун, но определено това не е силната му позиция. Така най-вероятно се търси защитник, който може да играе еднакво добре и като централен защитник, и вляво.

