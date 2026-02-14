Ливърпул прегази Брайтън с 3:0

Ливърпул записа комфортна и заслужена победа с 3:0 над Брайтън в мач от турнира за ФА Къп. Воденият от Арне Слот тим доминираше през по-голямата част от двубоя на „Анфийлд“ и пречупи съпротивата на „чайките“, които въпреки някои добри моменти, не успяха да се противопоставят на класата на домакините. Силни изяви записаха Мохамед Салах, Доминик Собослай, както и необичайно позиционираният като десен бек Къртис Джоунс.

- Реклама -

Брайтън започна мача позитивно и опита да притисне домакините. Още във 2-рата минута Къртис Джоунс, който трябваше да запълва дупката на десния бек, бе преодолян лесно, но гостите не се възползваха. Юношата на „чайките“ Гомес също имаше добър пробив, но ударът му не затрудни Алисон.

С течение на времето Ливърпул взе контрола над топката и започна да създава опасности. В 29-ата минута Джоунс стреля опасно, а в 35-ата гол на Коди Гакпо бе отменен заради засада. Стражът на гостите Джейсън Стийл пък трябваше да прави блестящо спасяване срещу мощен удар на Милош Керкез.

Натискът на „мърсисайдци“ даде резултат малко преди почивката. В 42-ата минута отлично играещият Керкез центрира в наказателното поле, където защитата на Брайтън „заспа“, а Къртис Джоунс засече топката в мрежата за 1:0. В добавеното време на първата част Алисон спаси Ливърпул след грешка на Джоунс, спирайки удар на Гомес.

Втората част започна с ключова намеса на Алисон. В 54-ата минута вратарят на Ливърпул показа феноменален рефлекс, избивайки с върха на пръстите си опасен удар с глава на Люис Дънк, който отиваше право в мрежата.

Това сякаш събуди домакините, които нанесоха своя втори удар малко по-късно. В 56-ата минута Ливърпул сътвори най-красивата атака в мача. Керкез прехвърли играта към Мохамед Салах, който с едно докосване свали топката на пътя на връхлитащия Доминик Собослай. Унгарецът разстреля Стийл с мощен удар, отбелязвайки 10-ия си гол за сезона – 2:0.

Интригата приключи окончателно в средата на полувремето. В 67-ата минута Мохамед Салах проби мощно в наказателното поле и бе повален от Паскал Грос. Съдията отсъди дузпа, която самият Салах реализира хладнокръвно в горния ъгъл за 3:0.

До края на мача темпото спадна. Резервата на Ливърпул Рио Нгумоха прати топката в мрежата след подаване на Гакпо в 81-ата минута, но попадението на тийнейджъра бе отменено заради тънка засада. Алисон пък трябваше да се намесва още веднъж след удар на Каору Митома, но „мърсисайдци“ запазиха суха мрежа и заслужено ликуваха.