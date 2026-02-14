НА ЖИВО
          Манчестър Сити без проблеми на 1/8-финал за ФА Къп

          "Гражданите" елиминираха четвъртодивизионния Салворд

          14 февруари 2026 | 20:16 110
          Манчестър Сити срази у дома четвъртодизивионния Салфорд с 2:0 и без проблеми се класира за 1/8-финалите на ФА Къп – Купата на Англия.

          Гуардиола бе направил доста промени в състава си. Джон Стоунс бе титуляр за първи път от ноември и изведе тима с капитанската лента.

          Манчестър Сити поведе в резултата още в 6-ата минута, когато пробив на Аит-Нури завърши с остро центриране към Мармуш, а Дорингтън отклони топката и тя се озова в мрежата.

          Един от младите таланти на Манчестър Сити Макс Алейн получи контузия и се наложи да бъде заменен още в 22-ата минута. На негово място влезе 17-годишният Райън МакЕйду. Секунди след смяната Омар Мармуш се разписа с прекрасен удар, но попадението не бе зачетено поради засада.

          След час игра Кели Н’Мей можеше да изравни, но изстрелът му от малък ъгъл нацели вратаря и Трафърд направи второ спасяване в мача.

          В 81-ата минута Бернардо Силва проби и центрира остро, а вратарят на Салфорд Йънг успя да отклони топката, но право на пътя на Марк Гехи, който не пропусна да вкара за 2:0 в опразнената врата. Четири минути след това Раян Шерки пусна перфектен извеждащ пас зад гърба на отбраната на Салфорд към Антоан Семеньо, който изскочи сам срещу Йънг и стреля, но топката срещна левия страничен стълб на вратата на гостите.

          В среща на два отбора, играещи във второто ниво – Лига Чемпиъншип, Норич се наложи с 3:1 над Уест Бромич Албиън. Едмънд Махома откри за „канарчетата“ в 31-ата минута, а Джош Маджа изравни в 68-ата.

          Но Филип Клеман – мениджърът на домакините, вкара постепенно в игра Бенжамен Крисийн и Мохамед Туре и точно те двамата се разписаха за крайното 3:1, което изпрати Норич на осминафиналите в турнира за Купата на Англия.

          Също в спор на два отбора от второто ниво Саутхямптън пречупи съпротивата на Лестър с 2:1 след продължения. Джеймс Брий донесе успеха на „светците“ в 109-ата минута. Иначе Кайл Ларин откри за тях от дузпа в добавеното нпеме на първата част, а Оливър Скип изравни през втората част.

          В другата среща от днес Манфилд Таун елиминира Бърнли с 2:1 като гост. По-късно днес Астън Вила посреща Нюкасъл в среща от същия етап на турнира.

