          Марко Рубио в Мюнхен: Не искаме раздяла с Европа, а силни съюзници

          Той припомни, че Ню Йорк някога е носил името Ню Амстердам, и призова предизвикателствата да бъдат посрещани с общи усилия

          14 февруари 2026 | 12:26
          Георги Петров
          Георги Петров
          Съединените щати не целят откъсване от Европа, а възраждане на старото приятелство. Това заяви държавният секретар Марко Рубио по време на речта си на Мюнхенската конференция по сигурността.

          В обръщението си дипломатът акцентира върху дълбоките исторически връзки между двата бряга на Атлантика. Той припомни, че Ню Йорк някога е носил името Ню Амстердам, и призова предизвикателствата да бъдат посрещани с общи усилия.

          Желанието на Вашингтон е съюзниците да бъдат силни, за да не се осмеляват противниците да ги подлагат на изпитание, посочи държавният секретар.

          Рубио коментира и зачестилите медийни тези за „края на трансатлантическата ера“. Той увери присъстващите, че подобен развой не е нито цел, нито желание на американската администрация.

