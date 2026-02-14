Съединените щати не целят откъсване от Европа, а възраждане на старото приятелство. Това заяви държавният секретар Марко Рубио по време на речта си на Мюнхенската конференция по сигурността.

В обръщението си дипломатът акцентира върху дълбоките исторически връзки между двата бряга на Атлантика. Той припомни, че Ню Йорк някога е носил името Ню Амстердам, и призова предизвикателствата да бъдат посрещани с общи усилия.

Желанието на Вашингтон е съюзниците да бъдат силни, за да не се осмеляват противниците да ги подлагат на изпитание, посочи държавният секретар.

Рубио коментира и зачестилите медийни тези за „края на трансатлантическата ера“. Той увери присъстващите, че подобен развой не е нито цел, нито желание на американската администрация.