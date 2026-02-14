НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 14.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Мелони предлага замразяване на дългове в Африка при климатични кризи

          Към момента липсват конкретни детайли за техническото изпълнение на механизма

          14 февруари 2026 | 15:29 00
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Италианският премиер Джорджа Мелони лансира предложение, което ще позволи на африканските държави да спират плащанията по дълговете си, ако бъдат засегнати от екстремни климатични явления. Изявлението беше направено по време на срещата Италия-Африка в Адис Абеба, предаде Ройтерс.

          - Реклама -
            
            

          Мелони посочи, че разговорите с партньорите са били насочени към дълговото бреме на континента. Тя обяви инициатива за преобразуване на дълг в съвместни проекти за развитие, както и въвеждане на клаузи за временно спиране на плащанията при природни бедствия.

          Към момента липсват конкретни детайли за техническото изпълнение на механизма. Премиерът не уточни и кои точно държави биха имали право да се възползват от облекчението.

          Рим утвърждава сътрудничеството с африканските нации като важен елемент във външната си политика чрез „План Матеи“. По информация на БТА стратегията цели изграждане на дългосрочни партньорства в секторите на енергетиката, земеделието и инфраструктурата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зеленски: САЩ искат отстъпки от Украйна, а не от Русия

          Георги Петров -
          По време на Мюнхенската конференция по сигурността той подчерта опасенията си, че от Киев „твърде често“ се иска да прави отстъпки
          Други

          Tesla започва тестове на автономната си система в Нидерландия

          Михаил Георгиев -
          Tesla тества автономно шофиране в Нидерландия.
          Политика

          Йотова и Пленкович: Без прецеденти за приемането на Украйна в ЕС

          Георги Петров -
          Целта на формата е задълбочаване на сътрудничеството в енергийната, транспортната и дигиталната сфера между 13 държави от Европейския съюз
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions