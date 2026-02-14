Италианският премиер Джорджа Мелони лансира предложение, което ще позволи на африканските държави да спират плащанията по дълговете си, ако бъдат засегнати от екстремни климатични явления. Изявлението беше направено по време на срещата Италия-Африка в Адис Абеба, предаде Ройтерс.

Мелони посочи, че разговорите с партньорите са били насочени към дълговото бреме на континента. Тя обяви инициатива за преобразуване на дълг в съвместни проекти за развитие, както и въвеждане на клаузи за временно спиране на плащанията при природни бедствия.

Към момента липсват конкретни детайли за техническото изпълнение на механизма. Премиерът не уточни и кои точно държави биха имали право да се възползват от облекчението.

Рим утвърждава сътрудничеството с африканските нации като важен елемент във външната си политика чрез „План Матеи“. По информация на БТА стратегията цели изграждане на дългосрочни партньорства в секторите на енергетиката, земеделието и инфраструктурата.