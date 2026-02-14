НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 14.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Методи Лалов: Как Руси Алексиев и съдия Щерева пренебрегват закона

          Това явно не е правосъдеие. Когато законът казва "незабавно", за СГС това означава "когато ни е удобно или когато ни хванат"

          14 февруари 2026 | 09:52 420
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Председателят на Софийския градски съд (СГС) Руси Алексиев отново привлече вниманието със своя абсурден правен подход. В своето последно изказване той заяви, че съдът е длъжен да се произнесе „незабавно“ по жалбата ми, но няма краен срок за решаване на въпроса дали изобщо ще се занимава с делото. Това предизвика сериозни възражения относно правосъдието в страната, като се оказа, че резултатът от всичко това е „чадър“ над съдия Анелия Щерева, с която Алексиев заседава в един състав.

          - Реклама -
            
            

          Хроника на безобразие:

          1. Според Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) съдия Щерева трябва да се произнесе незабавно относно отнемането на шофьорска книжка от шофьор по чл. 69а, ал. 4.
          2. Вместо това, делото лежи без движение, докато не се наложи да звъня в деловодството, за да напомня на съдията, че делото все още съществува.
          3. След четири дни (въпреки че „незабавно“ означава нещо различно), съдия Щерева решава да се отведе от делото.

          Това явно не е правосъдеие. Когато законът казва „незабавно“, за СГС това означава „когато ни е удобно или когато ни хванат“. За съжаление, в България правото се „твори“ по този начин. Мълчанието е съучастие – споделете, за да се знае какво се случва с правосъдието в страната.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Управителят на Цетралната банка в Гърция: Еврото не е автопилот, а отговорност

          Георги Петров -
          Ако правите грешки на местно ниво, валутата няма как да ги поправи
          Политика

          Кабинетът „Гюров“: Кои са спряганите имена за министри и кога ще са изборите

          Георги Петров -
          В списъка с потенциални министри попадат и други познати имена от предишни управления
          Икономика

          КЗП наложи глоби за над 200 000 евро от началото на годината

          Георги Петров -
          Според Колячев периодът на двойно обращение вече е приключил и първоначалните проблеми с връщането на ресто са отпаднали
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions