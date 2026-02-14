Методи Лалов: Как Руси Алексиев и съдия Щерева пренебрегват закона

Председателят на Софийския градски съд (СГС) Руси Алексиев отново привлече вниманието със своя абсурден правен подход. В своето последно изказване той заяви, че съдът е длъжен да се произнесе „незабавно“ по жалбата ми, но няма краен срок за решаване на въпроса дали изобщо ще се занимава с делото. Това предизвика сериозни възражения относно правосъдието в страната, като се оказа, че резултатът от всичко това е „чадър“ над съдия Анелия Щерева, с която Алексиев заседава в един състав.

Хроника на безобразие:

Според Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) съдия Щерева трябва да се произнесе незабавно относно отнемането на шофьорска книжка от шофьор по чл. 69а, ал. 4. Вместо това, делото лежи без движение, докато не се наложи да звъня в деловодството, за да напомня на съдията, че делото все още съществува. След четири дни (въпреки че „незабавно“ означава нещо различно), съдия Щерева решава да се отведе от делото.

Това явно не е правосъдеие. Когато законът казва „незабавно“, за СГС това означава „когато ни е удобно или когато ни хванат“. За съжаление, в България правото се „твори“ по този начин. Мълчанието е съучастие – споделете, за да се знае какво се случва с правосъдието в страната.