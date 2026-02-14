Методи Лалов: Как Руси Алексиев и съдия Щерева пренебрегват закона

Председателят на Софийския градски съд (СГС) Руси Алексиев отново привлече вниманието със своя абсурден правен подход. В своето последно изказване той заяви, че съдът е длъжен да се произнесе „незабавно“ по жалбата ми, но няма краен срок за решаване на въпроса дали изобщо ще се занимава с делото. Това предизвика сериозни възражения относно правосъдието в страната, като се оказа, че резултатът от всичко това е „чадър“ над съдия Анелия Щерева, с която Алексиев заседава в един състав.
Хроника на безобразие:
- Според Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) съдия Щерева трябва да се произнесе незабавно относно отнемането на шофьорска книжка от шофьор по чл. 69а, ал. 4.
- Вместо това, делото лежи без движение, докато не се наложи да звъня в деловодството, за да напомня на съдията, че делото все още съществува.
- След четири дни (въпреки че „незабавно“ означава нещо различно), съдия Щерева решава да се отведе от делото.
Това явно не е правосъдеие. Когато законът казва „незабавно“, за СГС това означава „когато ни е удобно или когато ни хванат“. За съжаление, в България правото се „твори“ по този начин. Мълчанието е съучастие – споделете, за да се знае какво се случва с правосъдието в страната.