      събота, 14.02.26
          Милан надви трудно опашкаря Пиза

          Победата за „росонерите“ донесе ветеранът Лука Модрич

          14 февруари 2026 | 00:21 40
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Милан постигна ценна, макар и изстрадана победа с 2:1 при гостуването си на Пиза в Серия А. Въпреки кадровите проблеми и липсата на Рафаел Леао и Кристиан Пулишич в стартовия състав, грандът от Милано успя да вземе трите точки благодарение на опитните си фигури.

          Рубен Лофтъс-Чийк даде преднина на Милан с прецизен удар с глава след центриране на Закари Атекаме през първото полувреме. През втората част появилият се като резерва Никлас Фюлкруг пропиля златен шанс да удвои преднината, след като стреля в гредата от от дузпа.

          Веднага след това тимът на Пиза се възползва от пропуска и Фелипе Лойола възстанови равенството в 71-ата минута с техничен удар в долния ъгъл.

          Победата за „росонерите“ донесе ветеранът Лука Модрич. Хърватинът направи отлично двойно подаване със Самуеле Ричи и с хладнокръвен завършек с външен фалц отбеляза едва втория си гол в Серия А.

          Въпреки успеха, радостта на Милан бе помрачена от действията на Адриен Рабио. В края на мача полузащитникът си изработи два бързи жълти картона заради протести срещу съдийско решение.

          Рабио ще бъде наказан не само за предстоящия отложен мач срещу Комо в сряда, но и за голямото дерби срещу Интер следващата седмица.

