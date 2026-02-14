Милена Тодорова остана на една ръка разстояние от бронзовото отличие

България бе близо до второ отличие в женския биатлон, след като Милена Тодорова завърши четвърта в спринта на олимпийските игри. Състезателката от Троян направи силно бягане и допусна само една грешка в стрелбата, което ѝ отреди място непосредствено зад призовата тройка.

- Реклама -

Тодорова остана на 40 секунди от новата олимпийска шампионка Марен Хемсет Киркейде и само на 16,3 секунди от бронзовото отличие.

След бронзовия медал по-рано в програмата Лора Христова също се представи на ниво и завърши 11-а с една грешка в стрелбата.

22-годишната Киркейде поднесе една от изненадите в надпреварата. Норвежката повали всичките си мишени и извоюва първа олимпийска титла в кариерата си.

Сребърният медал спечели французойката Ошеан Мишелон, която водеше след втората стрелба, но бе изпреварена в последната обиколка. Бронзът отиде при сънародничката ѝ Лу Жанмоно – лидер в генералното класиране за Световната купа, която отново демонстрира стабилност в голям форум.