НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 14.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          Милена Тодорова остана на една ръка разстояние от бронзовото отличие

          Новата олимпийска шампионка в спринта по биатлон е Марен Хемсет Киркейде

          14 февруари 2026 | 17:17 90
          Снимка: topsport.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          България бе близо до второ отличие в женския биатлон, след като Милена Тодорова завърши четвърта в спринта на олимпийските игри. Състезателката от Троян направи силно бягане и допусна само една грешка в стрелбата, което ѝ отреди място непосредствено зад призовата тройка.

          - Реклама -
            
            

          Тодорова остана на 40 секунди от новата олимпийска шампионка Марен Хемсет Киркейде и само на 16,3 секунди от бронзовото отличие.

          След бронзовия медал по-рано в програмата Лора Христова също се представи на ниво и завърши 11-а с една грешка в стрелбата.

          22-годишната Киркейде поднесе една от изненадите в надпреварата. Норвежката повали всичките си мишени и извоюва първа олимпийска титла в кариерата си.

          Сребърният медал спечели французойката Ошеан Мишелон, която водеше след втората стрелба, но бе изпреварена в последната обиколка. Бронзът отиде при сънародничката ѝ Лу Жанмоно – лидер в генералното класиране за Световната купа, която отново демонстрира стабилност в голям форум.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          4 гола в рамките на 4 дни и втори успех за ЦСКА над ЦСКА 1948

          Николай Минчев -
          Припомняме, че преди няколко дни днешните гости победиха съперника си и за Купата на България
          Спорт

          Програма на Лудогорец преди мача с Ференцварош

          Станимир Бакалов -
          Официалната пресконференция на Лудогорец преди първия мач от плейофа на Лига Европа срещу Ференцварош ще се проведе в сряда (18 февруари) в 13:30 ч....
          Спорт

          Дерби д’Италия ще даде много отговори в битката за челните места

          Станимир Бакалов -
          Този мач, известен като "Дерби д'Италия", традиционно предлага голямо напрежение и зрелищен футбол
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions