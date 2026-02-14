Обкръжението на Володимир Зеленски не е съгласно с позицията му да не се отстъпва територия, съобщи украинското издание „Страна“ в отговор на статия в американското списание „The Atlantic“.

Според статията в „Atlantic“ някои членове от вътрешния кръг на Зеленски се опасяват, че шансовете за сделка намаляват и конфликтът няма да приключи, освен ако не бъде постигнато споразумение за прекратяването му до пролетта на 2026 г. „Страна“ коментира, че Зеленски не е склонен да прави компромис за бърз мир, за разлика от вътрешния си кръг. Изданието отбелязва, че сътрудниците на Зеленски смятат, че Украйна се нуждае от мир и удължаването на конфликта носи големи рискове.

Съветници на Зеленски също заявиха пред „Atlantic“, че Украйна може да е готова да приеме „най-тежката отстъпка“ под формата на изтегляне на украинските войски от Донбас. За да легитимират изтеглянето на войските, те обмислят провеждането на референдум тази пролет.