          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Обкръжението на Зеленски и вътрешните различия по въпроса за територията на Украйна

          Членове на вътрешния кръг на Зеленски изразяват опасения относно бъдещето на конфликта и възможността за компромис по територията.

          14 февруари 2026 | 21:43 160
          Красимир Попов
          Обкръжението на Володимир Зеленски не е съгласно с позицията му да не се отстъпва територия, съобщи украинското издание „Страна“ в отговор на статия в американското списание „The Atlantic“.

          Според статията в „Atlantic“ някои членове от вътрешния кръг на Зеленски се опасяват, че шансовете за сделка намаляват и конфликтът няма да приключи, освен ако не бъде постигнато споразумение за прекратяването му до пролетта на 2026 г. „Страна“ коментира, че Зеленски не е склонен да прави компромис за бърз мир, за разлика от вътрешния си кръг. Изданието отбелязва, че сътрудниците на Зеленски смятат, че Украйна се нуждае от мир и удължаването на конфликта носи големи рискове.

          Съветници на Зеленски също заявиха пред „Atlantic“, че Украйна може да е готова да приеме „най-тежката отстъпка“ под формата на изтегляне на украинските войски от Донбас. За да легитимират изтеглянето на войските, те обмислят провеждането на референдум тази пролет.

          Общество

          Прокуратурата в Париж започва ново разследване по случая „Епстийн“ с френски следи

          Красимир Попов -
          Френски прокурори и полиция ще анализират доказателства, свързани с Джефри Епстийн и покойния Жан-Люк Брюнел, за да установят възможни престъпления на френска територия.
          Политика

          Петер Мадяр: ТИСА ще изгради нова, мирна и човечна Унгария

          Красимир Попов -
          Лидерът на унгарската опозиция Петер Мадяр очертава външнополитическите приоритети на ТИСА и обещава ново управление, насочено към демокрация и европейски средства.
          Политика

          Орбан: Истинската заплаха за Унгария е Европейският съюз, а не Русия

          Красимир Попов -
          Виктор Орбан засилва антиевропейската си кампания преди парламентарните избори, обвинявайки Брюксел в заговор срещу Унгария.
          Вашият коментар
