НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 14.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Орбан: Истинската заплаха за Унгария е Европейският съюз, а не Русия

          Виктор Орбан засилва антиевропейската си кампания преди парламентарните избори, обвинявайки Брюксел в заговор срещу Унгария.

          14 февруари 2026 | 20:37 830
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Истинската заплаха пред Унгария не е Русия, а Европейският съюз, заяви премиерът на Унгария Виктор Орбан в реч пред свои поддръжници. Управляващата партия ФИДЕС засилва антиевропейската си кампания преди парламентарните избори на 12 април.

          - Реклама -
            
            

          Осем седмици преди вота Орбан е изправен пред най-сериозното предизвикателство от завръщането си на власт през 2010 г. Повечето независими социологически проучвания показват изоставане на ФИДЕС спрямо центристко-дясната партия ТИСА на Петер Мадяр с около 10%.

          Премиерът твърди, че ЕС би изпратил унгарците „на смърт“ в съседна Украйна, ако партията му загуби изборите. В изказването си Орбан сравни ЕС със съветския режим, доминирал Унгария повече от 40 години през миналия век, и омаловажи опасенията на европейските лидери относно заплахата от руския президент Владимир Путин. По думите му „плашенето с Путин“ е примитивно и несериозно, докато Брюксел представлява реална и непосредствена опасност.

          „От началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна Орбан последователно се противопоставя на военната и финансовата помощ за Киев, поддържа близки отношения с Москва и често влиза в конфликт с партньорите на Унгария в ЕС и НАТО, които представя като „подстрекатели“ към война.“

          Отношенията между Будапеща и Брюксел от години са напрегнати. ЕС замрази милиарди евро европейско финансиране заради опасения, че правителството на Орбан подкопава демократичните институции, независимостта на съдебната власт и толерира корупция. В отговор Орбан нееднократно заплашва да блокира ключови решения на съюза, включително финансовата подкрепа за Украйна.

          В навечерието на изборите той представя партия ТИСА като проект на ЕС, създаден с цел да свали правителството му и да обслужва чужди интереси – обвинения, които Мадяр категорично отхвърля. Лидерът на опозицията обещава да възстанови отношенията със западните съюзници, да съживи икономиката и да върне страната към демократичен курс.

          „В речта си Орбан обвини мултинационални компании, банки и енергийни корпорации, че печелят от войната в Украйна и се стремят заедно с „брюкселския елит“ да съставят правителство в Унгария.“

          Орбан благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп, който публично го подкрепи, и посочи, че новото ръководство във Вашингтон създава по-благоприятна среда за противопоставяне на „глобалните либерални мрежи“. Премиерът заяви, че след април ще бъде „почистена“ и „репресивната машина на Брюксел“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Прокуратурата в Париж започва ново разследване по случая „Епстийн“ с френски следи

          Красимир Попов -
          Френски прокурори и полиция ще анализират доказателства, свързани с Джефри Епстийн и покойния Жан-Люк Брюнел, за да установят възможни престъпления на френска територия.
          Политика

          Обкръжението на Зеленски и вътрешните различия по въпроса за територията на Украйна

          Красимир Попов -
          Членове на вътрешния кръг на Зеленски изразяват опасения относно бъдещето на конфликта и възможността за компромис по територията.
          Политика

          Петер Мадяр: ТИСА ще изгради нова, мирна и човечна Унгария

          Красимир Попов -
          Лидерът на унгарската опозиция Петер Мадяр очертава външнополитическите приоритети на ТИСА и обещава ново управление, насочено към демокрация и европейски средства.
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions