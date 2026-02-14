Орбан: Истинската заплаха за Унгария е Европейският съюз, а не Русия

Истинската заплаха пред Унгария не е Русия, а Европейският съюз, заяви премиерът на Унгария Виктор Орбан в реч пред свои поддръжници. Управляващата партия ФИДЕС засилва антиевропейската си кампания преди парламентарните избори на 12 април.

Осем седмици преди вота Орбан е изправен пред най-сериозното предизвикателство от завръщането си на власт през 2010 г. Повечето независими социологически проучвания показват изоставане на ФИДЕС спрямо центристко-дясната партия ТИСА на Петер Мадяр с около 10%.

Премиерът твърди, че ЕС би изпратил унгарците „на смърт“ в съседна Украйна, ако партията му загуби изборите. В изказването си Орбан сравни ЕС със съветския режим, доминирал Унгария повече от 40 години през миналия век, и омаловажи опасенията на европейските лидери относно заплахата от руския президент Владимир Путин. По думите му „плашенето с Путин“ е примитивно и несериозно, докато Брюксел представлява реална и непосредствена опасност.

„От началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна Орбан последователно се противопоставя на военната и финансовата помощ за Киев, поддържа близки отношения с Москва и често влиза в конфликт с партньорите на Унгария в ЕС и НАТО, които представя като „подстрекатели“ към война.“

Отношенията между Будапеща и Брюксел от години са напрегнати. ЕС замрази милиарди евро европейско финансиране заради опасения, че правителството на Орбан подкопава демократичните институции, независимостта на съдебната власт и толерира корупция. В отговор Орбан нееднократно заплашва да блокира ключови решения на съюза, включително финансовата подкрепа за Украйна.

В навечерието на изборите той представя партия ТИСА като проект на ЕС, създаден с цел да свали правителството му и да обслужва чужди интереси – обвинения, които Мадяр категорично отхвърля. Лидерът на опозицията обещава да възстанови отношенията със западните съюзници, да съживи икономиката и да върне страната към демократичен курс.

„В речта си Орбан обвини мултинационални компании, банки и енергийни корпорации, че печелят от войната в Украйна и се стремят заедно с „брюкселския елит“ да съставят правителство в Унгария.“

Орбан благодари на президента на САЩ Доналд Тръмп, който публично го подкрепи, и посочи, че новото ръководство във Вашингтон създава по-благоприятна среда за противопоставяне на „глобалните либерални мрежи“. Премиерът заяви, че след април ще бъде „почистена“ и „репресивната машина на Брюксел“.