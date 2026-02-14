Отбелязваме първата Голяма Задушница за годината

Днес православните християни отбелязват първата Голяма Задушница за годината. Денят за почит към паметта на мъртвите винаги се пада в съботата преди празника Месни заговезни.

Вярващите извършват помен за душите на своите починали близки. Според църковния канон това е един от трите дни в годината, специално определени за почитане на отишлите си от този свят.

Традицията повелява да се приготвят варено и подсладено жито, хляб и вино. Поменът може да се извърши на гроба, в църква или в домашни условия. Житото е символ на възкресението. Връзката е с думите на св. апостол Павел, че житното зърно не може да оживее, ако първо не умре.

Виното символизира кръвта на Иисус Христос. Запалването на свещи е израз на горещата вяра, а пламъчетата напомнят за безсмъртието на душите. Тамянът означава чиста молитва, докато цветята символизират добродетелите на покойника.

След Задушница идват Месни заговезни, а седмица по-късно започва и Великденският пост.