      събота, 14.02.26
          Начало

          Отбелязваме първата Голяма Задушница за годината

          14 февруари 2026 | 02:52 10
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Днес православните християни отбелязват първата Голяма Задушница за годината. Денят за почит към паметта на мъртвите винаги се пада в съботата преди празника Месни заговезни.

          Вярващите извършват помен за душите на своите починали близки. Според църковния канон това е един от трите дни в годината, специално определени за почитане на отишлите си от този свят.

          Традицията повелява да се приготвят варено и подсладено жито, хляб и вино. Поменът може да се извърши на гроба, в църква или в домашни условия. Житото е символ на възкресението. Връзката е с думите на св. апостол Павел, че житното зърно не може да оживее, ако първо не умре.

          Виното символизира кръвта на Иисус Христос. Запалването на свещи е израз на горещата вяра, а пламъчетата напомнят за безсмъртието на душите. Тамянът означава чиста молитва, докато цветята символизират добродетелите на покойника.

          След Задушница идват Месни заговезни, а седмица по-късно започва и Великденският пост.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ивайло Мирчев: Изборът на Андрей Гюров предотврати служебен премиер на Пеевски

          Владимир Висоцки -
          Той определи Гюров като доказан и независим. Мирчев отрече да е имало предварителна договорка с Румен Радев или с президента Илияна Йотова относно номинацията за поста.
          Политика

          Йотова в Мюнхен: Няма ЕС за Скопие без вписване на българите в Конституцията

          Владимир Висоцки -
          Йотова предупреди за притеснителни сигнали, че ръководството в Скопие търси лоби сред европейските страни, за да заобиколи първия преговорен клъстър, свързан с човешките права.
          Икономика

          Заплатите на властта скачат с 9%: Депутатите ще взимат минимум 4464 евро

          Владимир Висоцки -
          Повишението се дължи на изплатените през декември бонуси в държавните ведомства. Те влизат в сметките като част от основното трудово възнаграждение и повишават средната заплата в обществения сектор.
