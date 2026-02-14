НА ЖИВО
          Първото слънчево затъмнение за годината ще премине над Антарктида

          14 февруари 2026 | 02:03
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Първото слънчево затъмнение за 2026 година ще се случи във вторник, 17 февруари, над Антарктида. Явлението ще бъде пръстеновидно, известно като „огнено кълбо“, съобщи Асошиейтед прес.

          Затъмнението ще бъде най-видимо на южния континент. „За пингвините там ще има страхотно шоу“, отбеляза Джо Лама от обсерваторията „Лоуел“. При ясно небе частични фази на явлението ще могат да се наблюдават от Чили, Аржентина и райони на Югоизточна Африка, включително Мадагаскар, Лесото и Република Южна Африка, предаде БТА.

          Пръстеновидните слънчеви затъмнения настъпват, когато Слънцето, Луната и Земята се подредят в една линия, но Луната е в по-далечна точка от своята орбита. Поради това тя не покрива напълно слънчевия диск и оставя видима тънка светеща лента.

          Астрофизикът Емили Райс от City University в Ню Йорк определи това като „прекрасно съвпадение между размера и разстоянието на Луната и Слънцето“. Експертите напомнят, че директното наблюдение без специализирани очила е опасно за зрението, тъй като слънчевите очила и биноклите не блокират достатъчно ултравиолетовите лъчи.

          Миналата година се наблюдаваха две частични слънчеви затъмнения, а последното пълно беше над Северна Америка през 2024 г. През август тази година предстои пълно слънчево затъмнение, което ще бъде видимо от Гренландия, Исландия, Испания, Русия и части от Португалия.

