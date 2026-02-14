Нова епоха в историята може да се отмерва от 2014 г., когато „всичко се промени“. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред руски медии.

Според него събитията в Европа и ролята на Запада в смяната на властта в Украйна от онази година са наложили нова реалност. Песков посочи, че тогава е преминат своеобразен Рубикон.

Ситуацията е изисквала решителни действия и промяна в концептуалния подход към държавите, смятани дотогава за партньори, коментира той. Прессекретарят допълни, че защитата на руските интереси е направила неизбежно началото на „специалната военна операция“.

Песков отбеляза, че е минало твърде малко време, за да се даде еднословно определение на периода. Той определи настоящето като „време на героите“, но подчерта, че е необходима дистанция, за да се прецени дали страната е намерила мястото, отговарящо на нейния потенциал.