Петер Мадяр: ТИСА ще изгради нова, мирна и човечна Унгария

Лидерът на най-голямата унгарска опозиционна партия ТИСА Петер Мадяр реагира остро на последната реч на Виктор Орбан в качеството му на министър-председател и призова унгарците да гледат към бъдещето.

Той заяви, че след 57 дни унгарците ще „прогонят онези, които наричат предатели всички, които не искат те да останат на власт“, и ще започнат изграждането на „нова, мирна, човечна и функционираща Унгария“.

„Правителството на ТИСА ще работи за всеки унгарец“, подчерта Мадяр.

Изявленията му съвпаднаха с активна дипломатическа програма в Мюнхен, където той проведе двустранни срещи с канцлерите на Австрия и Германия, с хърватския премиер Андрей Пленкович и с полския министър-председател Доналд Туск, очертавайки външнополитическите приоритети, ако се стигне до управление на ТИСА.

В разговора с австрийския канцлер Кристиан Щокер Мадяр обсъди задълбочаването на унгарско-австрийските отношения, предстоящите избори в Унгария и усилията за постигане на траен мир между Украйна и Русия с международни гаранции. Той заяви, че ако ТИСА състави правителство, второто му официално посещение ще бъде във Виена, и покани Щокер в Будапеща по повод 70-годишнината от Унгарската революция от 1956 г.

По време на срещата с германския канцлер Мадяр изтъкна, че основен приоритет ще бъде осигуряването на европейските средства, които се полагат на Унгария. Той обеща незабавно въвеждане на строги антикорупционни мерки, възстановяване на независимостта на съдебната власт и гарантиране на свободата на медиите. В същото време подчерта, че Унгария не подкрепя ускорено присъединяване на Украйна към ЕС и ще заеме твърда позиция срещу незаконната миграция, без да приема миграционния пакт.

С хърватския премиер Андрей Пленкович бяха разгледани двустранните отношения и глобалните предизвикателства пред сигурността, като двамата се обединиха около необходимостта от бързо постигане на международно гарантирано мирно споразумение между Русия и Украйна. Мадяр отбеляза, че от осем години не е имало двустранна среща между премиерите на Унгария и Хърватия и заяви, че това ще се промени след смяна на управлението в Будапеща.

В отделна среща с полския премиер Доналд Туск Мадяр потвърди полско-унгарското приятелство. Двамата обсъдиха възстановяването на политическите, икономическите и културните връзки и даването на нов импулс на сътрудничеството във формата Вишеградска четворка. Мадяр посочи, че първото му външно посещение като премиер ще бъде във Варшава.