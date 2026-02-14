НА ЖИВО
          Прокуратурата в Париж започва ново разследване по случая „Епстийн“ с френски следи

          Френски прокурори и полиция ще анализират доказателства, свързани с Джефри Епстийн и покойния Жан-Люк Брюнел, за да установят възможни престъпления на френска територия.

          14 февруари 2026 | 21:45
          Снимка: Френска Съдебна Палата
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Прокуратурата в Париж обяви създаването на специален екип от магистрати, който ще анализира материали, свързани с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, предаде АФП.

          Новото звено ще работи съвместно с прокурори от националната служба за борба с финансовите престъпления и с полицията, за да прецени дали има основания за започване на разследвания по предполагаеми престъпления с участието на френски граждани.

          „В рамките на инициативата ще бъдат подновени и материалите по случая с покойния Жан-Люк Брюнел – бивш ръководител на френска модна агенция, свързван с Епстийн. Целта е да се извлече всяка част от досието, която би могла да бъде използвана в нов разследващ контекст,“ уточниха прокурорите.

          Брюнел беше открит мъртъв в килията си в парижки затвор през 2022 г., след като бе обвинен в изнасилване на непълнолетни. Епстийн почина в затвор в САЩ през 2019 г., докато очакваше процес по обвинения за трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация, като американските власти определиха смъртта му като самоубийство.

          В последната публикация на Министерството на правосъдието на САЩ, съдържаща документи по случая „Епстийн“, се споменават имената на няколко френски обществени фигури. Присъствието в материалите обаче не означава автоматично извършено нарушение.

