Прокуратурата в Париж започва ново разследване по случая „Епстийн“ с френски следи

Прокуратурата в Париж обяви създаването на специален екип от магистрати, който ще анализира материали, свързани с осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, предаде АФП.

Новото звено ще работи съвместно с прокурори от националната служба за борба с финансовите престъпления и с полицията, за да прецени дали има основания за започване на разследвания по предполагаеми престъпления с участието на френски граждани.

„В рамките на инициативата ще бъдат подновени и материалите по случая с покойния Жан-Люк Брюнел – бивш ръководител на френска модна агенция, свързван с Епстийн. Целта е да се извлече всяка част от досието, която би могла да бъде използвана в нов разследващ контекст,“ уточниха прокурорите.

Брюнел беше открит мъртъв в килията си в парижки затвор през 2022 г., след като бе обвинен в изнасилване на непълнолетни. Епстийн почина в затвор в САЩ през 2019 г., докато очакваше процес по обвинения за трафик на непълнолетни с цел сексуална експлоатация, като американските власти определиха смъртта му като самоубийство.

В последната публикация на Министерството на правосъдието на САЩ, съдържаща документи по случая „Епстийн“, се споменават имената на няколко френски обществени фигури. Присъствието в материалите обаче не означава автоматично извършено нарушение.