ПСЖ с грешна стъпка в първенството

Шампионът на Франция Пари Сен Жермен загуби с 1:3 при визитата си на Рен на „Роажон Парк“ в първи мач от 22-рия кръг на Лига 1. Парижани са лидери с 51 точки, но могат да бъдат изпреварени от Ланс (49). Рен е пети с 34.

Още в 6-ата минута гредата спаси гостите след шут на Естебан Льоmол. В 34-ата минута Муса Тамари обаче откри резултата след шут от границата на наказателното поле – 1:0.

В 69-ата минута отново Льоmол засече центриране на Себастиан Шимански и с глава прати топката в мрежата – 2:0.

ПСЖ намали с гол на „Златната топка“ Усман Дембеле (71) след пас на Ашраф Хакими. 10 по-късно обаче Людовик Блас пусна успореден пас за Бреел Емболо, който от близка дистанция вкара за крайното 3:1.