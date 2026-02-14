Сътрудничеството с Турция е от стратегическо значение за региона. Това заяви Росен Желязков пред Анадолската агенция, като посочи, че партньорството е важно за установяването на мир.

Желязков отбеляза в Мюнхен, че двете страни са ангажирани с дипломатически инициативи, свързани с Близкия изток. По думите му взаимодействието между съседни държави е пример за насърчаване на мирния процес, предаде БТА.

По повод дискусиите за Европа на „две скорости“ той коментира, че инициативата често остава неразбрана. Според него тя касае интеграцията на капиталовите пазари, а не политическо разделение в рамките на Европейския съюз.

Росен Желязков уточни, че държавите с готовност за участие в разширяването на пазарите могат да продължат напред, а останалите да се присъединят по-късно. Той подчерта, че подходът не нарушава европейската цялост.

За ситуацията в Близкия изток Желязков посочи, че България поддържа отношения както с Израел, така и с Палестина. Той допълни, че балансираният ангажимент спомага за намаляване на напрежението и преодоляване на враждебните нагласи.