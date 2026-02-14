НА ЖИВО
          Румен Радев заминава за Берлин за среща с българската общност

          Зарков определи участието на партията в предишното управление като грешка

          14 февруари 2026 | 17:28
          Президентът Румен Радев ще посети Берлин на 15 февруари, неделя. В германската столица държавният глава ще проведе среща с представители на българската общност и нейните организации.

          Разговорът е насрочен за 12:00 часа в зала Goldberger Saal. По-късно през деня Радев ще участва във форум на германската Федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия.

          В рамките на събитието президентът ще акцентира върху възможностите за разширяване на инвестиционното и икономическото партньорство между България и Германия.

