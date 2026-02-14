Президентът Румен Радев ще посети Берлин на 15 февруари, неделя. В германската столица държавният глава ще проведе среща с представители на българската общност и нейните организации.

Разговорът е насрочен за 12:00 часа в зала Goldberger Saal. По-късно през деня Радев ще участва във форум на германската Федерална асоциация за икономическо развитие и външна търговия.

В рамките на събитието президентът ще акцентира върху възможностите за разширяване на инвестиционното и икономическото партньорство между България и Германия.