НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 14.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Съдът пусна срещу 5000 евро гаранция бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

          Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления.

          14 февруари 2026 | 17:23 90
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Софийският градски съд измени мярката за неотклонение на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов. Магистратите замениха наложения му досега домашен арест с парична гаранция в размер на 5000 евро.

          - Реклама -
            
            

          Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления. Според прокуратурата в нея участват още бизнесменът Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова.

          Разследването започна след твърдения на кметовете на столичните райони „Люлин“ и „Младост“ Георги Тодоров и Ивайло Кукурин. Те заявиха, че върху тях е оказван натиск да се включат в корупционна схема за нагласяване на обществени поръчки в полза на конкретни фирми.

          Насроченото за днес разпоредително заседание бе отложено. Причината е неизпълнение на процедурата по връчване на съдебните книжа на адвоката на подсъдимата Соня Клисурска.

          Следващото заседание по делото е насрочено за 25 март.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Крум Зарков: БСП скъсва със зависимостите, бизнес интересите трябва да отстъпят

          Георги Петров -
          Зарков определи участието на партията в предишното управление като грешка
          Политика

          Ивайло Мирчев: Това е последен рунд за Борисов и Пеевски, очаква ни най-калната кампания

          Георги Петров -
          По повод случая с шестте жертви и групата на Ивайло Калушев, депутатът критикува остро службите
          Икономика

          Стефчо Станев: България остава в сивия списък за пране на пари и финансиране на тероризъм

          Георги Петров -
          Основният проблем, който продължава да стои пред България, е липсата на ефективни и резултатни разследвания по случаи на пране на пари и корупция
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions