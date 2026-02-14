Софийският градски съд измени мярката за неотклонение на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов. Магистратите замениха наложения му досега домашен арест с парична гаранция в размер на 5000 евро.

Барбутов е подсъдим за участие в организирана престъпна група за подкупи и длъжностни престъпления. Според прокуратурата в нея участват още бизнесменът Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова.

Разследването започна след твърдения на кметовете на столичните райони „Люлин“ и „Младост“ Георги Тодоров и Ивайло Кукурин. Те заявиха, че върху тях е оказван натиск да се включат в корупционна схема за нагласяване на обществени поръчки в полза на конкретни фирми.

Насроченото за днес разпоредително заседание бе отложено. Причината е неизпълнение на процедурата по връчване на съдебните книжа на адвоката на подсъдимата Соня Клисурска.

Следващото заседание по делото е насрочено за 25 март.