НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 14.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоНаука и ТехнологииДруги

          Стартъп пуска робот за сгъване на пране с цена 7999 долара

          14 февруари 2026 | 17:13 130
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев
          Сподели
          Михаил Георгиев
          Михаил Георгиев

          Стартъпът Weave представи робота Isaac 0, специализиран в сгъването на дрехи. Устройството струва 7999 долара и е насочено към потребители, които искат да автоматизират това домашно задължение.

          - Реклама -
            
            

          Машината е стационарна и се захранва директно от електрическата мрежа. Към момента Isaac 0 не може да обработва големи одеяла и чаршафи, както и дрехи, които са обърнати наопаки.

          От компанията уточниха, че роботът сгъва една партида пране за време между 30 и 90 минути. Системата не е напълно автономна – при по-сложни операции или ако устройството блокира, дистанционно се намесва човешки оператор.

          Isaac 0 разполага с функции за самообучение, като моделите за управление се актуализират ежеседмично. Целта е всяка следваща сесия да бъде по-бърза и ефективна от предишната чрез натрупване на опит от грешките.

          От Weave заявиха на сайта си, че тъй като това е ранен продукт, той няма да бъде съвършен веднага, но ще получава редовни софтуерни и хардуерни обновления. Група от тези роботи вече работи при търговски клиенти, а първите доставки за жителите на района на Сан Франциско започват през февруари. На пазара се разработват и други подобни решения, като моделите на LG и SwitchBot, показани на изложението CES.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Италия влиза като наблюдател в Съвета за мир на Тръмп

          Георги Петров -
          Премиерът подчерта значението на италианското и европейското присъствие в усилията за стабилизиране на ситуацията в Близкия изток
          Политика

          Мелони предлага замразяване на дългове в Африка при климатични кризи

          Георги Петров -
          Към момента липсват конкретни детайли за техническото изпълнение на механизма
          Политика

          Зеленски: САЩ искат отстъпки от Украйна, а не от Русия

          Георги Петров -
          По време на Мюнхенската конференция по сигурността той подчерта опасенията си, че от Киев „твърде често“ се иска да прави отстъпки
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions