Стартъпът Weave представи робота Isaac 0, специализиран в сгъването на дрехи. Устройството струва 7999 долара и е насочено към потребители, които искат да автоматизират това домашно задължение.

Машината е стационарна и се захранва директно от електрическата мрежа. Към момента Isaac 0 не може да обработва големи одеяла и чаршафи, както и дрехи, които са обърнати наопаки.

От компанията уточниха, че роботът сгъва една партида пране за време между 30 и 90 минути. Системата не е напълно автономна – при по-сложни операции или ако устройството блокира, дистанционно се намесва човешки оператор.

Isaac 0 разполага с функции за самообучение, като моделите за управление се актуализират ежеседмично. Целта е всяка следваща сесия да бъде по-бърза и ефективна от предишната чрез натрупване на опит от грешките.

От Weave заявиха на сайта си, че тъй като това е ранен продукт, той няма да бъде съвършен веднага, но ще получава редовни софтуерни и хардуерни обновления. Група от тези роботи вече работи при търговски клиенти, а първите доставки за жителите на района на Сан Франциско започват през февруари. На пазара се разработват и други подобни решения, като моделите на LG и SwitchBot, показани на изложението CES.