Безработицата в страната продължава да намалява и достига 3,2% в края на годината, сочат данните на националната статистика. Въпреки ниския процент, броят на хората извън пазара на труда е почти равен на броя на работещите – над 2,4 млн. души, като тази група продължава да се увеличава.

Над 40% от икономически неактивните лица са учащи. При останалите близо 60% причините варират от пълна демотивация до заетост в сивия сектор. Експертът от КНСБ Теодора Пачеджиева коментира пред БНТ, че проблемът засяга и специфични групи. Тя посочи, че става дума за хора от малцинствени общности и такива със специални потребности, чието интегриране е затруднено както заради нуждата от специфични условия, така и заради непригодеността на пазара.

Работодателите изчисляват настоящия недостиг на кадри на над 300 000 души. Според бизнеса именно хората извън икономиката представляват неизползван резерв. Жасмина Саръиванова, директор „Социален диалог“ в БСК, отбеляза, че привличането на този потенциал е желание на предприемачите от години.

Данните разкриват дисбаланс между населените места. В селата безработицата е с близо 3 процентни пункта по-висока от тази в градовете. Най-голям дял сред безработните заемат хората със средно образование, следвани от тези с основно и без образование.

Заради липсата на персонал компаниите все по-често прибягват до внос на работници. Синдикатите обаче смятат, че по-устойчивото решение е завръщането на българите от чужбина. Пачеджиева подчерта, че усещането за корупция и липсата на честно кариерно израстване са фактори, които демотивират хората да се развиват в България.

Националната статистика отчита и друга тенденция – увеличава се броят на хората, които продължават да работят и след пенсиониране.