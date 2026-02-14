Tesla разширява програмата си за пълно автономно шофиране (FSD) в Нидерландия, като демонстрациите ще започнат на 16 февруари. Инициативата следва подобни тестове в Германия, Франция и Италия, проведени в края на миналата година. Целта е да се провери реакцията на системата в натоварения градски трафик и в условията на специфичната среда с множество велосипедисти.

Обиколката включва големи транспортни възли като Гронинген, Зволе, Арнем, Амстердам, Утрехт, Хага, Ротердам, Айндховен и Тилбург. Втора вълна е планирана за Пурмеренд от 16 март. В автомобилите ще присъства професионален шофьор, който ще следи работата на визуално базираните невронни мрежи.

Стратегията на компанията е насочена към получаване на одобрение от Холандската автомобилна администрация (RDW). Институцията играе ролята на референтен орган за типовите одобрения на Tesla в Европа. Евентуално разрешение в Нидерландия би могло да улесни процеса в целия Европейски съюз съгласно регламентите на общността.

От RDW уточниха, че настоящият етап е само за демонстрация на съответствие с изискванията за безопасност, а не окончателно разрешение. Междувременно през януари 2026 г. бе приет нов регламент на Икономическата комисия на ООН за Европа (UNECE), който регулира автоматизираните системи за шофиране и поставя акцент върху резултатите за безопасност.