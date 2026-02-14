НА ЖИВО
          Тошко Йорданов: Имаме педофилска секта, покровителствана от ПП-ДБ

          Според него случаят е станал възможен благодарение на решения на бивши министри от изпълнителната власт

          ПП-ДБ са осигурили политически чадър над „педофилска секта“ в района на Петрохан. Това заяви председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов в предаването на Георги Любенов по БНТ. Според него случаят е станал възможен благодарение на решения на бивши министри от изпълнителната власт.

          Йорданов отправи конкретни обвинения към представители на предходното управление. Той посочи, че Борислав Сандов е предоставил контрол над голяма територия на неправителствена организация без обществена поръчка. Депутатът допълни, че Николай Денков е разрешил регистрирането на училище, което е позволило на обвиняемия Калушев да води деца на лагери.

          По отношение на МВР, представителят на ИТН атакува Бойко Рашков за изтеглянето на гранична полиция и отслабването на районното управление в Годеч, което според него е осигурило „безконтролна власт“ на групата. Йорданов твърди, че по времето на Иван Демерджиев и Рашков сигналите на потърпевши не са стигали до прокуратурата.

          „В случая имаме факти и данни. Неща, които сме гледали само по филмите – секта, забъркана с педофилия“, коментира Йорданов. Той сравни ситуацията със скандала „Джефри Епстийн“, където богато лице си купува спокойствие от политиците.

          На въпрос на водещия за участието на ИТН в общо управление с ПП, Йорданов отговори, че партията му не е имала достъп до екоминистерството и е прекъснала комуникацията, щом са разбрали „що за хора са“. Той спомена и имената на Ивайло Мирчев и Васил Терзиев, като иронизира обясненията им за присъствие в района.

          „Може да сме чалгари, но педофили не сме“, обобщи позицията си Тошко Йорданов. Той настоя държавните институции да се намесят категорично, тъй като случаят засяга сексуални престъпления срещу деца.

