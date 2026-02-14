Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският държавен глава Володимир Зеленски трябва да действа бързо, за да осигури мирно споразумение с Русия. По данни на „Киев Индипендънт“ Тръмп е отправил предупреждение, че Киев рискува да пропусне момента.

- Реклама -

На въпрос дали има напредък в преговорите и дали все още настоява Украйна да проведе избори до лятото, държавният глава на САЩ избегна директен отговор. Вместо това той подчерта необходимостта от спешни действия от украинска страна.

„Русия иска да сключи сделка и Зеленски ще трябва да се задвижи, иначе ще изпусне една голяма възможност“, коментира Тръмп. „Той трябва да действа.“

Изявлението идва на фона на засилени дипломатически усилия от страна на Вашингтон за прекратяване на войната, която наближава своята четвърта годишнина. Представители на САЩ, Украйна и Русия проведоха тристранни разговори през януари и в началото на февруари. Очаква се следващият кръг от срещи да се състои през идната седмица.

Въпреки думите на Тръмп, Москва не дава ясни публични сигнали за готовност за споразумение. Руският външен министър Сергей Лавров отбеляза наскоро, че „има още дълъг път“ в преговорите и повтори позицията на Кремъл, че Украйна трябва да отстъпи територии.