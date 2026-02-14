НА ЖИВО
          Тръмп: Всички лидери на НАТО са ми приятели, Зеленски рискува шанс за мир

          Володимир Зеленски ще пропусне шанс за постигане на мир, ако не "се задейства"

          14 февруари 2026
          Президентът на САЩ, Доналд Тръмп, заяви, че „всички лидери“ на страните от НАТО са му „приятели“. Това стана в контекста на притесненията в Европа относно американската ангажираност в алианса. Въпреки че не участва в Мюнхенската конференция по сигурността, Тръмп подчерта, че САЩ са „много влиятелна част“ от НАТО и всички държавни ръководители са му приятели.

          Тръмп коментира и ситуацията в Украйна, заявявайки, че украинският президент Володимир Зеленски ще пропусне шанс за постигане на мир, ако не „се задейства“. Според него Русия иска споразумение по войната в Украйна, и Зеленски трябва да предприеме действия, за да не изпусне този шанс.

          Американският президент също така подкрепи идеята за смяна на режима в Иран, като посочи, че това изглежда „като най-доброто решение“. В същото време Тръмп подчерта, че САЩ имат „много добри“ отношения с Венецуела и призна временното правителство на Делси Родригес за легитимно. Той допълни, че Вашингтон работи в тясно сътрудничество с Венецуела по въпроса за петрола и че планира да посети страната.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Марко Рубио в Мюнхен: Не искаме раздяла с Европа, а силни съюзници

          Георги Петров -
          Той припомни, че Ню Йорк някога е носил името Ню Амстердам, и призова предизвикателствата да бъдат посрещани с общи усилия
          Политика

          Китай: Без ООН светът се връща към закона на джунглата

          Георги Петров -
          Той настоя за незабавно пренасочване към основополагащата мисия на ООН и спазване на целите на нейния Устав
          Икономика

          Управителят на Цетралната банка в Гърция: Еврото не е автопилот, а отговорност

          Георги Петров -
          Ако правите грешки на местно ниво, валутата няма как да ги поправи
          Вашият коментар
