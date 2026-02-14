Тръмп: Всички лидери на НАТО са ми приятели, Зеленски рискува шанс за мир

Президентът на САЩ, Доналд Тръмп, заяви, че „всички лидери“ на страните от НАТО са му „приятели“. Това стана в контекста на притесненията в Европа относно американската ангажираност в алианса. Въпреки че не участва в Мюнхенската конференция по сигурността, Тръмп подчерта, че САЩ са „много влиятелна част“ от НАТО и всички държавни ръководители са му приятели.

Тръмп коментира и ситуацията в Украйна, заявявайки, че украинският президент Володимир Зеленски ще пропусне шанс за постигане на мир, ако не „се задейства“. Според него Русия иска споразумение по войната в Украйна, и Зеленски трябва да предприеме действия, за да не изпусне този шанс.

Американският президент също така подкрепи идеята за смяна на режима в Иран, като посочи, че това изглежда „като най-доброто решение“. В същото време Тръмп подчерта, че САЩ имат „много добри“ отношения с Венецуела и призна временното правителство на Делси Родригес за легитимно. Той допълни, че Вашингтон работи в тясно сътрудничество с Венецуела по въпроса за петрола и че планира да посети страната.