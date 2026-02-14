Трима нападатели убиват повече от 45 души в Нигерия, докато усилията за сигурност на страната остават под натиск

Въоръжени мъже са застреляли или прерязали гърлата на повече от 45 души при три нови атаки срещу села в нигерийския щат Нигер, съобщи хуманитарен източник пред AФП в събота. Атаките отново хвърлиха светлината върху усилията на Нигерия да овладее заплахите за сигурността, които бяха силно критикувани от президента на САЩ Доналд Тръмп.
Всички села са в местността Боргу, близо до щата Квара, където над 160 души са били избити от заподозрени джихадисти в началото на февруари. Полицията на щата Нигер потвърди за шестима загинали и други отвлечени при внезапна акция в Тунган Макери.
Нигерия е разкъсвана от насилие, вариращо от въоръжени банди, които организират отвличания, до джихадистки групировки, които атакуват села. Несигурността в най-населената страна в Африка е плътно усетена през последните месеци, откакто президентът Доналд Тръмп обяви „геноцид“ над християни в Нигерия. Твърдението беше отхвърлено от нигерийското правителство и много независими експерти, които казват, че кризите със сигурността в страната отнемат живота както на християни, така и на мюсюлмани, често без разлика.
САЩ обявиха тази седмица, че ще разположат 200 войници в Нигерия, за да обучават въоръжените сили на страната в борбата им срещу джихадистки групировки.