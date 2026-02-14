Трима нападатели убиват повече от 45 души в Нигерия, докато усилията за сигурност на страната остават под натиск

Въоръжени мъже са застреляли или прерязали гърлата на повече от 45 души при три нови атаки срещу села в нигерийския щат Нигер, съобщи хуманитарен източник пред AФП в събота. Атаките отново хвърлиха светлината върху усилията на Нигерия да овладее заплахите за сигурността, които бяха силно критикувани от президента на САЩ Доналд Тръмп.

„Около 38 души са били застреляни или са им прерязани гърлата в Конкосо в щата Нигер", каза източникът, пожелал анонимност. Почти всички домове в селото са били изгорени и се очаква да бъдат открити още тела. Още седем души са били убити в Тунган Макери и един в село Писа, добави източникът.

Всички села са в местността Боргу, близо до щата Квара, където над 160 души са били избити от заподозрени джихадисти в началото на февруари. Полицията на щата Нигер потвърди за шестима загинали и други отвлечени при внезапна акция в Тунган Макери.

Нигерия е разкъсвана от насилие, вариращо от въоръжени банди, които организират отвличания, до джихадистки групировки, които атакуват села. Несигурността в най-населената страна в Африка е плътно усетена през последните месеци, откакто президентът Доналд Тръмп обяви „геноцид“ над християни в Нигерия. Твърдението беше отхвърлено от нигерийското правителство и много независими експерти, които казват, че кризите със сигурността в страната отнемат живота както на християни, така и на мюсюлмани, често без разлика.

САЩ обявиха тази седмица, че ще разположат 200 войници в Нигерия, за да обучават въоръжените сили на страната в борбата им срещу джихадистки групировки.