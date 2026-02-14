НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 14.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Управителят на Цетралната банка в Гърция: Еврото не е автопилот, а отговорност

          Ако правите грешки на местно ниво, валутата няма как да ги поправи

          14 февруари 2026 | 10:00 210
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Управителят на Централната банка на Гърция Янис Стурнарас коментира уроците от финансовата криза и перспективите пред България в рубриката „Еврото – въпроси и отговори“. Според него през 2014 г. Атина е била на ръба на фалита и единствено членството в еврозоната е позволило на страната да получи спасителни заеми за икономическо възстановяване.

          - Реклама -
            
            

          „Еврото не е автопилот. Ако правите грешки на местно ниво, валутата няма как да ги поправи“, заяви банкерът.

          По думите му българските граждани ще усетят ползите от смяната на валутата веднага чрез по-ниска инфлация, по-ниски лихви и по-достъпно финансиране. Стурнарас отбеляза, че малкият и среден бизнес ще спести от разходи за транзакции, а потребителите ще разчитат на по-сигурна икономическа среда.

          Гуверньорът подчерта, че политическата стабилност и отговорната фискална политика са задължителни условия за успешното членство. Той предупреди за рисковете от популистки решения, като например увеличение на заплати и пенсии без реален ръст на производителността.

          „Еврото е сила, но изисква дисциплина – фискална, финансова и институционална. Без тях най-бедните страдат най-много“, допълни Стурнарас. Според него България е изпълнила критериите и трябва да се възползва от предимствата на единната валута, като поддържа разумна икономическа политика.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Демерджиев: Опитват се да затворят случая „Петрохан“ с удобна версия без съд

          Георги Петров -
          В момента няма истина, за да има алтернативна истина
          Правосъдие

          Методи Лалов: Как Руси Алексиев и съдия Щерева пренебрегват закона

          Георги Петров -
          Това явно не е правосъдеие. Когато законът казва "незабавно", за СГС това означава "когато ни е удобно или когато ни хванат"
          Политика

          Кабинетът „Гюров“: Кои са спряганите имена за министри и кога ще са изборите

          Георги Петров -
          В списъка с потенциални министри попадат и други познати имена от предишни управления
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions