Управителят на Централната банка на Гърция Янис Стурнарас коментира уроците от финансовата криза и перспективите пред България в рубриката „Еврото – въпроси и отговори“. Според него през 2014 г. Атина е била на ръба на фалита и единствено членството в еврозоната е позволило на страната да получи спасителни заеми за икономическо възстановяване.

- Реклама -

„Еврото не е автопилот. Ако правите грешки на местно ниво, валутата няма как да ги поправи“, заяви банкерът.

По думите му българските граждани ще усетят ползите от смяната на валутата веднага чрез по-ниска инфлация, по-ниски лихви и по-достъпно финансиране. Стурнарас отбеляза, че малкият и среден бизнес ще спести от разходи за транзакции, а потребителите ще разчитат на по-сигурна икономическа среда.

Гуверньорът подчерта, че политическата стабилност и отговорната фискална политика са задължителни условия за успешното членство. Той предупреди за рисковете от популистки решения, като например увеличение на заплати и пенсии без реален ръст на производителността.

„Еврото е сила, но изисква дисциплина – фискална, финансова и институционална. Без тях най-бедните страдат най-много“, допълни Стурнарас. Според него България е изпълнила критериите и трябва да се възползва от предимствата на единната валута, като поддържа разумна икономическа политика.