НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 14.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Зеленски: САЩ искат отстъпки от Украйна, а не от Русия

          По време на Мюнхенската конференция по сигурността той подчерта опасенията си, че от Киев „твърде често“ се иска да прави отстъпки

          14 февруари 2026 | 15:27 110
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че мирните преговори с посредничеството на САЩ следващата седмица в Женева ще бъдат сериозни. По време на Мюнхенската конференция по сигурността той подчерта опасенията си, че от Киев „твърде често“ се иска да прави отстъпки, предаде БТА, като цитира Ройтерс.

          - Реклама -
            
            

          „Наистина се надяваме, че тристранните срещи след седмица ще бъдат съдържателни и полезни за всички ни, но, честно казано, все едно страните говорят за напълно различни неща“, заяви Зеленски.

          Той допълни, че Вашингтон често повдига въпроса за компромиси. „Твърде често тези отстъпки се обсъждат единствено в контекста на Украйна, а не на Русия“, отбеляза украинският президент.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Мелони предлага замразяване на дългове в Африка при климатични кризи

          Георги Петров -
          Към момента липсват конкретни детайли за техническото изпълнение на механизма
          Други

          Tesla започва тестове на автономната си система в Нидерландия

          Михаил Георгиев -
          Tesla тества автономно шофиране в Нидерландия.
          Политика

          Йотова и Пленкович: Без прецеденти за приемането на Украйна в ЕС

          Георги Петров -
          Целта на формата е задълбочаване на сътрудничеството в енергийната, транспортната и дигиталната сфера между 13 държави от Европейския съюз
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions