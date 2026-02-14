Зеленски: САЩ искат отстъпки от Украйна, а не от Русия

Украинският президент Володимир Зеленски изрази надежда, че мирните преговори с посредничеството на САЩ следващата седмица в Женева ще бъдат сериозни. По време на Мюнхенската конференция по сигурността той подчерта опасенията си, че от Киев „твърде често“ се иска да прави отстъпки, предаде БТА, като цитира Ройтерс.

- Реклама -

„Наистина се надяваме, че тристранните срещи след седмица ще бъдат съдържателни и полезни за всички ни, но, честно казано, все едно страните говорят за напълно различни неща“, заяви Зеленски.

Той допълни, че Вашингтон често повдига въпроса за компромиси. „Твърде често тези отстъпки се обсъждат единствено в контекста на Украйна, а не на Русия“, отбеляза украинският президент.