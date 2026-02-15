18 общини в България остават без аптека

От години животът в малките населени места в България става все по-труден, изпълнен с ежедневни трудности, като например невъзможността да купиш лекарства. В цели 18 общини в страната няма аптеки. Причините за това най-често са демографски и икономически, а резултатът е ясен – фармацевтичните бизнеси се ориентират към места с повече жители и клиенти.

„Най-накрая се споразумяхме с господин Литов от Благоевград. Предложихме му помещение, което отговаря на изискванията, сега се прави малък ремонт в аптеката и очакваме до един месец тя да започне работа," обясни Йордан Глогов, зам.-кмет на Невестино.

Такива са условията и за жителите на Невестино, които от 5 години трябва да пътуват около 15 километра до Кюстендил, за да закупят лекарства. Скоро обаче това ще се промени, тъй като в селото ще бъде открита аптека. Досега местните разчитали на взаимопомощ, като често изпращали някого в града или търсели лекарства от съседите си.

Аптеката ще бъде разположена точно до Спешния център и кабинета на единствения общопрактикуващ лекар в Невестино.