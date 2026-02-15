НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 15.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          18 общини в България остават без аптека

          Проблемите с наличието на аптеки в малките общини се дължат основно на демографски и икономически фактори

          15 февруари 2026 | 09:39 181
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          От години животът в малките населени места в България става все по-труден, изпълнен с ежедневни трудности, като например невъзможността да купиш лекарства. В цели 18 общини в страната няма аптеки. Причините за това най-често са демографски и икономически, а резултатът е ясен – фармацевтичните бизнеси се ориентират към места с повече жители и клиенти.

          „Най-накрая се споразумяхме с господин Литов от Благоевград. Предложихме му помещение, което отговаря на изискванията, сега се прави малък ремонт в аптеката и очакваме до един месец тя да започне работа,” обясни Йордан Глогов, зам.-кмет на Невестино.

          - Реклама -
            
            
          Алармират за скок в цените на лекарствата: Сигнал за спекула в Стара Загора Алармират за скок в цените на лекарствата: Сигнал за спекула в Стара Загора

          Такива са условията и за жителите на Невестино, които от 5 години трябва да пътуват около 15 километра до Кюстендил, за да закупят лекарства. Скоро обаче това ще се промени, тъй като в селото ще бъде открита аптека. Досега местните разчитали на взаимопомощ, като често изпращали някого в града или търсели лекарства от съседите си.

          Аптеката ще бъде разположена точно до Спешния център и кабинета на единствения общопрактикуващ лекар в Невестино.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Божидар Божанов: ДАНС отказа да предостави информация за сътрудничество в „Петрохан”

          Дамяна Караджова -
          Божанов коментира отказа на ДАНС да предостави информация по случая и обвиненията към управляващото мнозинство
          Политика

          Киселова: Не е обсъждано участие на БСП в служебния кабинет на Андрей Гюров

          Дамяна Караджова -
          Лидерът на парламентарната група на БСП коментира проблеми в съвместното управление и поскъпването на цените
          Общество

          Предстои нов епизод на зимата през следващата седмица

          Дамяна Караджова -
          Очакват се валежи от дъжд и сняг, температури падат, вятърът ще отслабне в понеделник
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions