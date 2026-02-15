Анина Цурбриген отпадна в първия манш на гигантския слалом на Олимпиадата в Милано-Кортина

Анина Цурбриген, единствената представителка на България в женския алпийски гигантски слалом на Олимпиадата в Милано-Кортина, не успя да завърши първия манш, след като пропусна врата на пистата „Олимпия деле Тофане“. Родената в Швейцария 22-годишна скиорка, чиято майка е българка, стартира с номер 45, но отпадна от надпреварата.

Лидерка след първото спускане стана световната шампионка и олимпийска вицешампионка Федерика Бриньоне от Италия. Тя завърши първия манш за 1:03.23 минути, като изпревари Лена Дюр от Германия с 34 стотни. Третата позиция бе за София Годжа, още една италианка, която е олимпийска шампионка от Пьончан 2018.

Микаела Шифрин, олимпийска шампионка в гигантския слалом от Пьончан 2018 и световна шампионка от Куршевел 2023, е на седмо място с изоставане от 1.02 секунди.

Вторият манш на женския гигантски слалом ще започне в 14:30 часа българско време. Всички състезателки, преминали успешно първото спускане, ще участват във финалната част на състезанието.