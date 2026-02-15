НА ЖИВО
          НачалоСпорт

          Арсенал напред за ФА Къп

          За първи път от шест години Арсенал прескочи 1/16-финалите в най-стария футболен турнир в света

          15 февруари 2026 | 20:33
          Арсенал смаза Уигън с 4:0 за ФА Къп в двубой, в който вкара четири гола за 16 минути между 11-ата и 27-ата. „Топчиите“, лидер и във Висшата лига, реализираха чрез Нони Мадуеке, Габриел Мартинели и Габриел Жезус. Между попаденията на двамата бразилци Джак Хънт си вкара автогол. За първи път от шест години Арсенал прескочи 1/16-финалите в най-стария футболен турнир в света.

          Само 11 минути трябваха на Арсенал, за да поведе. Еберечи Езе изведе Нони Мадуеке, а последния завърши елегантно за 1:0.

          Езе направи и втора подобна асистенция за втория гол. Габриел Мартинели се възползва от пас на атакуващия халф, за да отбележи в далечния ъгъл за 2:0.

          Точно в средата на първата част Арсенал водеше с три гола аванс. Сака центрира успоредно на голлинията, а Джак Хънт злощастно прати топката в собствената си мрежа.

          Арсенал вкара и четвърти гол в 27-ата минута. Габриел Жезус също намери място сред голмайсторите, възползвайки се от подаване на Кристан Ньоргоорд, за да преодоле вратаря за 4:0.

          През втората част темпото видимо спадна, а „топчиите“ владееха повече топката. Виктор Гьокереш, появил се от пейката, удари греда, като това бе най-интересното за вторите 45 минути.

          Любопитен момент беляза края на срещата. Младокът Томи Сетфорд замени Кепа Арисабалага на вратата на Арсенал за сетните минути от мача.

