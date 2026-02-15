Атанас Атанасов: Андрей Гюров трябва спешно да свика заседание по сигурността за случая „Петрохан”

В ефира на БНР заместник-председателят на парламента и лидер на ДСБ Атанас Атанасов коментира ситуацията около случаят „Петрохан“ и състава на предстоящия служебен кабинет. Според него, след три дни ще бъде назначен нов Министерски съвет, а ако бъде назначен окончателно, министър-председателят Андрей Гюров трябва веднага да свика заседание по сигурността.
Атанасов подчерта, че службите за сигурност трябва да разсекретят всички документи, свързани със случая в хижа „Петрохан“, да се изготви меморандум и той да бъде публикуван публично, за да излезе цялата истина и всеки да понесе отговорността.
По повод действията на и.ф. председател на ДАНС, Деньо Денев, Атанасов заяви, че той е излъгал по време на изслушването си в парламента и призова за оставката му.
Атанасов коментира и състава на служебния кабинет, като посочи, че изборът на вътрешен министър ще бъде ключов за организацията на изборите.
Според Атанасов политическото ниво в България е на нулево ниво, като той обвини парламента, че заседанията му се оприличават на представление. Той също така подчерта, че тяхната политическа сила е твърдо обърната към Запад и Европа.