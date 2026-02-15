НА ЖИВО
      неделя, 15.02.26
          Начало България Политика

          Атанас Атанасов: Андрей Гюров трябва спешно да свика заседание по сигурността за случая „Петрохан”

          Заместник-председателят на парламента коментира случая „Петрохан“, състава на служебния кабинет и политическата ситуация в България

          15 февруари 2026 | 11:33
          Снимка: БГНЕС
          В ефира на БНР заместник-председателят на парламента и лидер на ДСБ Атанас Атанасов коментира ситуацията около случаят „Петрохан“ и състава на предстоящия служебен кабинет. Според него, след три дни ще бъде назначен нов Министерски съвет, а ако бъде назначен окончателно, министър-председателят Андрей Гюров трябва веднага да свика заседание по сигурността.

          „Призовавам министър-председателят, ако бъде назначен окончателно, веднага да свика заседание по сигурността.“

          Атанасов подчерта, че службите за сигурност трябва да разсекретят всички документи, свързани със случая в хижа „Петрохан“, да се изготви меморандум и той да бъде публикуван публично, за да излезе цялата истина и всеки да понесе отговорността.

          „Трябва да излезе цялата истина и всеки да си понесе отговорността.“

          Божидар Божанов: ДАНС отказа да предостави информация за сътрудничество в „Петрохан” Божидар Божанов: ДАНС отказа да предостави информация за сътрудничество в „Петрохан”

          По повод действията на и.ф. председател на ДАНС, Деньо Денев, Атанасов заяви, че той е излъгал по време на изслушването си в парламента и призова за оставката му.

          „Деньо Денев излъгал при изслушването си в парламента, призовавам го да подаде оставка.“

          Атанасов коментира и състава на служебния кабинет, като посочи, че изборът на вътрешен министър ще бъде ключов за организацията на изборите.

          „Веселин Вучков ми каза, че поради много други ангажименти, които има, няма да приеме предложение за министър на вътрешните работи.“

          Според Атанасов политическото ниво в България е на нулево ниво, като той обвини парламента, че заседанията му се оприличават на представление. Той също така подчерта, че тяхната политическа сила е твърдо обърната към Запад и Европа.

          Йотова възлага на Андрей Гюров да състави служебно правителство Йотова възлага на Андрей Гюров да състави служебно правителство

          „В този парламент ние сме единствената политическа сила, която сме твърдо обърнати на Запад, към Европа, никога не сме шикалкавили по тази тема.“

