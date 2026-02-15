НА ЖИВО
          Атанас Атанасов призовава за заседание на Съвета по сигурността за случая „Петрохан“

          Съпредседателят на „Демократична България“ и председател на „Демократи за силна България“ настоява за разсекретяване на информацията относно оперативното взаимодействие с лицата от случая.

          15 февруари 2026 | 19:08
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Атанас Атанасов, Съпредседател на „Демократична България“ и председател на „Демократи за силна България“, призова Андрей Гюров да свика заседание на Съвета по сигурността към Министерски съвет по случая „Петрохан“. Според Атанасов е наложително всички служби, които имат отношение по случая, да разсекретят информацията за оперативното взаимодействие с лицата, свързани с инцидента.

          „Призовавам да се изготви цялостен меморандум и да бъде публикуван, за да се види има ли оперативен чадър върху тази група от хора и за какво е бил използван,“ заяви Атанасов в публикация на личния си фейсбук профил.

          Той подчерта, че е необходимо да се изясни дали някои от тези лица не са били вербувани заради зависимости, което поставя сериозни въпроси за тяхната лоялност и действия. Атанасов изрази безпокойство относно общественото доверие в институциите и настоя за пълна прозрачност относно обстоятелствата около случая.

          „Необходимо е да се разбере кой каква отговорност носи за този обществен провал,“ добави Атанасов.

          Той смята, че институциите трябва да предприемат незабавни мерки, за да успокоят обществото и да възстановят доверието в правосъдната система и в работата на службите за сигурност.

          Публикацията на Атанасов подчертава важността на прозрачното и отговорно отношение към разследванията, които касаят общественото благополучие и сигурност.

