Атанас Атанасов: Трагедията край Петрохан не трябва да става част от политическа кампания

Трагедията край Петрохан не трябва да бъде политизирана или използвана за политическа кампания. Това заяви депутатът от БСП Атанас Атанасов в ефира на „Тази неделя“ по бТВ. Според него, случайът показва „поражението на държавата на всички нива“, като посочи, че става въпрос за НПО, което наподобява държавни функции и по-късно се оказва свързано със секта със съмнения за педофилия.

„В Петрохан видяхме едно НПО, което не само името ѝ, но и функциите ѝ се приближават до държавните такива."

Атанасов подчерта, че следващото политическо мнозинство трябва да възстанови доверието в институциите, тъй като в момента то е критично ниско, особено спрямо МВР, прокуратурата и службите.

Попитан за смяна на главния прокурор Борислав Сарафов, Атанасов отговори положително и допълни, че това трябва да бъде една от основните задачи на новото правителство.

„Аз смятам, че кметът Васил Терзиев отдавна трябваше да е подал своята оставка, тъй като той видимо не може да се справи с управлението на София.“

По отношение на Изборния кодекс, Атанасов разкри, че групата на БСП в парламента не е била единна и заяви, че самият той е гласувал против намаляването на секциите в чужбина. Той добави, че изборът на нов председател на БСП ще даде нова посока на партията.

Относно служебния кабинет и възможността Борислав Гуцанов да остане министър на социалните грижи, Атанасов подчерта, че това ще бъде обсъдено в националния съвет на партията.