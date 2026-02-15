НА ЖИВО
      неделя, 15.02.26
          Начало България Политика

          Атанас Атанасов: Трагедията край Петрохан не трябва да става част от политическа кампания

          Депутатът от БСП критикува ниското доверие към институциите и изтъква необходимостта от смяна на главния прокурор

          15 февруари 2026 | 13:13 180
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Трагедията край Петрохан не трябва да бъде политизирана или използвана за политическа кампания. Това заяви депутатът от БСП Атанас Атанасов в ефира на „Тази неделя“ по бТВ. Според него, случайът показва „поражението на държавата на всички нива“, като посочи, че става въпрос за НПО, което наподобява държавни функции и по-късно се оказва свързано със секта със съмнения за педофилия.

          „В Петрохан видяхме едно НПО, което не само името ѝ, но и функциите ѝ се приближават до държавните такива.“

          Атанасов подчерта, че следващото политическо мнозинство трябва да възстанови доверието в институциите, тъй като в момента то е критично ниско, особено спрямо МВР, прокуратурата и службите.

          Ивайло Мирчев: Какъв родител ще изпрати детето си за две седмици с шестима мъже в хижа? Ивайло Мирчев: Какъв родител ще изпрати детето си за две седмици с шестима мъже в хижа?

          Попитан за смяна на главния прокурор Борислав Сарафов, Атанасов отговори положително и допълни, че това трябва да бъде една от основните задачи на новото правителство.

          „Аз смятам, че кметът Васил Терзиев отдавна трябваше да е подал своята оставка, тъй като той видимо не може да се справи с управлението на София.“

          По отношение на Изборния кодекс, Атанасов разкри, че групата на БСП в парламента не е била единна и заяви, че самият той е гласувал против намаляването на секциите в чужбина. Той добави, че изборът на нов председател на БСП ще даде нова посока на партията.

          Относно служебния кабинет и възможността Борислав Гуцанов да остане министър на социалните грижи, Атанасов подчерта, че това ще бъде обсъдено в националния съвет на партията.

