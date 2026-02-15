НА ЖИВО
          Война

          „Азов“: Европейски войски в Украйна няма да има

          15 февруари 2026 | 10:03 240
          Максим Жорин
          Максим Жорин
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов
          Христо Иванов

          Разговорите за евентуално разполагане на европейски войски в Украйна не са нищо повече от празна реторика. Западните страни нямат решителност да го направят. Това мнение изрази Максим Жорин, заместник-командир на Трети армейски корпус „Азов“ на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), в ефира на „Телемаратона“.

          Той смята, че правилното решение е по-нататъшното реформиране и укрепване на украинската армия. Няма смисъл обаче да се разчита на разполагането на каквито и да било чуждестранни контингенти в Украйна.

          „Ще отида по-далеч: днес дори на офицери и войници от повечето от тези страни, нашите партньори, е забранено да се приближават до нашите фронтови райони. Те имат специфична забрана. Докато на някои е позволено да пътуват до Лвов и Киев, на повечето е забранено да отиват по-далеч“, казва Жорин.

