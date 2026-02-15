НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 15.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Бала: Когато сме заедно, успяваме

          Мислим мач за мач и сега сме фокусирани върху шампионата

          15 февруари 2026 | 19:22 110
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Звездата на Левски Евертон Бала говори след категоричния успех с 3:0 над Ботев (Пловдив) в мач от 21-ия кръг на еfbet Лига. Бразилецът заби две попадения във вратата на Даниел Наумов. 

          - Реклама -
            
            

          „Ключовото бе да изградим тази победа заедно. Когато всички сме заедно, успяваме. Така е много по-добро представянето на всички.   

          Чувствахме се зле след отпадането от Купата. Загубихме, но направихме отличен мач там. Бяхме тъжни 2-3 дни след мача, но фокусът бе върху този мач.   

          Мислим мач за мач и сега сме фокусирани върху шампионата. Искам да благодаря на съотборниците ми, защото без тях няма как да бележа“, заяви Бала.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Херо: Днес бяхме тотално надиграни

          Станимир Бакалов -
          Знам какви са проблемите ни, знам че е тежък период
          Спорт

          Райо Валекано сложи край на лошата си серия с победа над Атлетико Мадрид

          Станимир Бакалов -
          Гостите излязоха от зоната на изпадащите, събирайки актив от 25 точки на 16-ото място
          Спорт

          Лийдс остави Груев резерва и се измъчи за победа

          Станимир Бакалов -
          Българският национал Илия Груев остана неизползвана резерва за гостите
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions