България спечели европейско злато по бадминтон!

България спечели историческа първа титла на Европейското отборно първенство по бадминтон за жени в Истанбул, Турция.

- Реклама -

Възпитаничките на Петя Неделчева се наложиха на финала над фаворита Дания с 3:1 части.

Така страната ни грабна първо злато и общо трети медал в историята на отборно жени. За последно спечелихме сребро през 2016, а две години по-рано завоювахме бронз.

С триумфа в южната ни съседка България си осигури и участие на Световното отборно по бадминтон за жени. Шампионатът на планетата ще се проведе в Дания в края на месец април