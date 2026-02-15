НА ЖИВО
Search Suggestions
      неделя, 15.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          България спечели европейско злато по бадминтон!

          Състезателките на Петя Неделчева се наложиха на финала над фаворита Дания с 3:1 части

          15 февруари 2026 | 13:37 840
          Снимка: topsport.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          България спечели историческа първа титла на Европейското отборно първенство по бадминтон за жени в Истанбул, Турция.

          - Реклама -
            
            

          Възпитаничките на Петя Неделчева се наложиха на финала над фаворита Дания с 3:1 части.

          Така страната ни грабна първо злато и общо трети медал в историята на отборно жени. За последно спечелихме сребро през 2016, а две години по-рано завоювахме бронз.

          С триумфа в южната ни съседка България си осигури и участие на Световното отборно по бадминтон за жени. Шампионатът на планетата ще се проведе в Дания в края на месец април

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Илиан Илиев: Може да ни отписват, но имаме стойности

          Станимир Бакалов -
          Специалистът е на мнение, че “моряците” са били по-качественият тим в срещата
          Спорт

          Косич: Тази точка се усеща като три

          Станимир Бакалов -
          Знаехме, че това ще бъде най-трудният мачът началото на годината
          Спорт

          Левски честити юбилея на Валери Божинов

          Станимир Бакалов -
          Днес бившият нападател на Левски Валери Божинов празнува своя 40-ти рожден ден
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions