      неделя, 15.02.26
          Били ли са проведени консултации с политическите сили за състава на служебния кабинет?

          Въпроси около напускането на Делян Добрев и бъдещето на служебния кабинет на Андрей Гюров

          15 февруари 2026 | 12:49 390
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Според неофициална информация, едно от знаковите лица на ГЕРБ, Делян Добрев, се подготвя да напусне партията. Засега от ГЕРБ не потвърдиха новината. Костадин Ангелов от ГЕРБ заяви, че не е получавал информация за решението на Добрев, като добави, че неговото напускане, ако се потвърди, ще бъде личен акт и не трябва да бъде повод за политически спекулации.

          „До нас такава информация не е стигнала, господин Добрев е един политик, който е от ярките лица на ГЕРБ, заедно сме постигали много от политиките, за които сме се борили. Към настоящия момент не е депозирал оставка, ако направи това, ще бъде един личен акт.” – Костадин Ангелов

          Междувременно, номинираният за служебен премиер Андрей Гюров е водил разговори с представители на политически формации относно състава на новия кабинет. Очаква се президентът Илияна Йотова да подпише указа за състава на служебния кабинет на 19 февруари. Атанас Атанасов от ПП-ДБ заяви, че Гюров се е свързал с него за консултация, но добави, че „кадруването е отговорност на премиера”.

          „Аз, като председател на партията, и хората от партията никога няма да си позволим да се занимаваме с кадруване. Това си е негова отговорност.“ – Атанас Атанасов

          Възможността за създаване на „тяхно МВР” в служебния кабинет предизвика реакция от Костадин Ангелов, който изрази притеснение относно липсата на прозрачност в процеса.

