Били ли са проведени консултации с политическите сили за състава на служебния кабинет?

Според неофициална информация, едно от знаковите лица на ГЕРБ, Делян Добрев, се подготвя да напусне партията. Засега от ГЕРБ не потвърдиха новината. Костадин Ангелов от ГЕРБ заяви, че не е получавал информация за решението на Добрев, като добави, че неговото напускане, ако се потвърди, ще бъде личен акт и не трябва да бъде повод за политически спекулации.
Междувременно, номинираният за служебен премиер Андрей Гюров е водил разговори с представители на политически формации относно състава на новия кабинет. Очаква се президентът Илияна Йотова да подпише указа за състава на служебния кабинет на 19 февруари. Атанас Атанасов от ПП-ДБ заяви, че Гюров се е свързал с него за консултация, но добави, че „кадруването е отговорност на премиера”.
Възможността за създаване на „тяхно МВР” в служебния кабинет предизвика реакция от Костадин Ангелов, който изрази притеснение относно липсата на прозрачност в процеса.