Бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев разкрива как се вербуват агенти и сътрудници на контраразузнаването

Една от многото хипотези за сдружението на Ивайло Калушев е, че в групата са били внедрени сътрудници на ДАНС. И.ф. председателят на агенцията Деньо Денев отказа да посочи от трибуната на Народното събрание дали спекулациите са верни, като мотивът му беше, че информацията за вербувани лица е секретна. За момента ясни отговори на този въпрос така и не са получени. Как обаче се вербуват агенти от контраразузнаването, трудно ли се запазва самоличността им и каква е тяхната роля – разказва бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев в предаването „На фокус”.

„В ДАНС има служители, които могат да бъдат щатни, секретни сътрудници и информатори. При всички секретни сътрудници има много строги изисквания – какъв е редът за подбора, как трябва да бъдат привличани за сътрудничество и как трябва да се работи с тях", каза Йовчев.

Тайните сътрудници могат да предоставят информация, други да оказват влияние, трети – да осигурят условия или логистична подкрепа при реализирането на ситуация, посочи Йовчев. Той обясни, че за да бъде вербуван някой за агент, трябва да отговаря на три основни условия:

Оперативни възможности (достъп до информация),

(достъп до информация), Лични качества (способност да се обучава, да опазва тайни и да бъде обучен),

(способност да се обучава, да опазва тайни и да бъде обучен), Изграждане на здрава връзка между агента и агенцията.

Методите за вербуване са разнообразни – материални стимули, убеждения, че постъпват правилно, и компрометиране на его, като често се използва и желанието на индивида да изгражда или запази контакти с лица или групи.

„Човекът, който работи с агента, трябва да носи отговорност за действията му. Недопустимо е сътрудниците да извършват престъпления,“ обясни Йовчев.

Когато се назначи таен сътрудник, за него трябва да знаят минимален брой хора в ДАНС, допълни Йовчев. Той посочи, че внедряването на агентите – хора с чужда самоличност – изисква години, а ако агент бъде разкрит, подходите са различни: той може да бъде оповестен публично и да започне наказателно производство или да бъде компрометиран и да му се отнемат възможностите.

Йовчев обясни, че има разлика между служител и сътрудник на ДАНС. Служителите са щатни, докато сътрудниците могат да бъдат на временен договор.

„Ако агентите са починали – има проблем с разкриването на самоличността им. Тези, с които е работил, ще знаят какво знае ДАНС за тях и да заличат следите от своята дейност,“ допълни той.

Йовчев също така подчерта, че не е нормално един човек да получи разрешение за 16 оръжия, и заяви, че това трябва да се разследва – кой и на какво основание го е направил, още повече, че разрешителните са били издадени за кратък период от време.

„Това трябва да се разследва, защото Румъния или друга държава не би трябвало да има такъв арсенал,“ добави Йовчев.

Той също така изрази мнение, че е странно, че е правено съвместно учение на МВР с организацията НАЗКТ, коментирайки, че ситуацията създава много въпроси.

Йовчев заключи, че е необходимо много сериозно и прозрачно разследване на всички свързани действия с тези въпроси.