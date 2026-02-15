Наскоро авторитетният The Wall Street Journal публикува доста сензационна история за това как по време на военните учения на НАТО в Естония през май 2025 г. украинските войски, поканени да играят ролята на условен противник, буквално са „разгромили“ два батальона на НАТО за половин ден.

Днес в профилите в социалните мрежи на 412-та бригада „Немезис“ и 427-ма бригада „Рарог“, и двете част от Силите за безпилотни системи на Украйна, се появиха нови подробности за това как украинските оператори на дронове са успели да победят войските на номинално най-мощния военен съюз в света.

Един от сценариите за учението е включвал бойна група на НАТО, състояща се от хиляди войници, извършващи офанзива. Украински екип от екипажи на безпилотни летателни апарати е действал на страната на условния противник.

„Изпълнявахме мисии за ангажиране и унищожаване на симулирани вражески сили, минирахме логистични маршрути и доставяхме различни доставки на приятелски части. Врагът беше открит от екипаж за въздушно разузнаване, използващ система Vector. Украинският екип разгроми атакуващи групи, които не бяха подготвени за масово унищожение от различни системи на безпилотни летателни апарати“, спомня си войник с позивна „Ник“ от 412-та бригада „Немезис“, участвал в ученията.

Според войника свободата на действие на украинците също е била донякъде ограничена. Например, било им е наредено да хвърлят боеприпаси близо до целта, а не директно върху нея, „за да не падне на главата на някого“.

Поражението на два батальона на НАТО, според украинските оператори на дронове, е резултат от множество грешки, допуснати от европейците:

преместване на техника в големи групи;

липса на подходящ камуфлаж;

пехотата не се е опитала да се скрие, когато са се появили дронове;

липса на проверка на пътищата за мини.

„Ученията показаха, че реалностите на съвременната война диктуват нови правила, за които нашите партньори не са напълно подготвени. Тактиките на механизирани атаки с големи количества техника вече не са актуални. И всички на бойното поле трябва да разберат, че основната заплаха сега идва от небето“, отбеляза Ник.