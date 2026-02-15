Божидар Божанов: ДАНС отказа да предостави информация за сътрудничество в „Петрохан”

В парламента беше зададен въпрос към Деню Денев, и.ф. председател на ДАНС, дали е имало хора в организацията в „Петрохан“, които са сътрудничели по някакъв начин на ДАНС. Денев отговори, че не може да предостави отговор на този въпрос в открито заседание. По-късно той добави: „Не можете да ме разберете, не мога да ви дам такава информация.“

„Не можете да ме разберете, не мога да ви дам такава информация," заяви Денев, цитирайки Божидар Божанов, съпредседател на ДБ, по bTV.

По думите на Божанов, те са изискали цялата информация от ДАНС, прокуратурата и МВР относно сигнали, разследвания и евентуални СРС-та, свързани с хижата, но управляващото мнозинство е блокирало тези искания. Божанов допълни, че свидетел е споделил, че когато са подавани сигнали, Калушев е научавал много бързо от службите.

Относно оставката на кмета на София Васил Терзиев, Божанов изрази мнение, че не трябва да подава оставка. Той подчерта, че заявката на Андрей Гюров е за неутрално служебно правителство и той ще реши кой ще бъде вътрешен министър. Според Божанов, не може да се изключва никой от бъдещите кандидат-депутатски листи на ПП-ДБ.