Божидар Божанов: ДАНС отказа да предостави информация за сътрудничество в „Петрохан”

В парламента беше зададен въпрос към Деню Денев, и.ф. председател на ДАНС, дали е имало хора в организацията в „Петрохан“, които са сътрудничели по някакъв начин на ДАНС. Денев отговори, че не може да предостави отговор на този въпрос в открито заседание. По-късно той добави: „Не можете да ме разберете, не мога да ви дам такава информация.“
По думите на Божанов, те са изискали цялата информация от ДАНС, прокуратурата и МВР относно сигнали, разследвания и евентуални СРС-та, свързани с хижата, но управляващото мнозинство е блокирало тези искания. Божанов допълни, че свидетел е споделил, че когато са подавани сигнали, Калушев е научавал много бързо от службите.
Относно оставката на кмета на София Васил Терзиев, Божанов изрази мнение, че не трябва да подава оставка. Той подчерта, че заявката на Андрей Гюров е за неутрално служебно правителство и той ще реши кой ще бъде вътрешен министър. Според Божанов, не може да се изключва никой от бъдещите кандидат-депутатски листи на ПП-ДБ.