          Божидар Божанов: ДАНС отказа да предостави информация за сътрудничество в „Петрохан”

          Божанов коментира отказа на ДАНС да предостави информация по случая и обвиненията към управляващото мнозинство

          15 февруари 2026 | 09:50 60
          Дамяна Караджова
          В парламента беше зададен въпрос към Деню Денев, и.ф. председател на ДАНС, дали е имало хора в организацията в „Петрохан“, които са сътрудничели по някакъв начин на ДАНС. Денев отговори, че не може да предостави отговор на този въпрос в открито заседание. По-късно той добави: „Не можете да ме разберете, не мога да ви дам такава информация.“

          „Не можете да ме разберете, не мога да ви дам такава информация,“ заяви Денев, цитирайки Божидар Божанов, съпредседател на ДБ, по bTV.

          Божидар Божанов: Борисов почти призна за „бомбите" с тока и харчи 1 млрд. евро предизборно

          По думите на Божанов, те са изискали цялата информация от ДАНС, прокуратурата и МВР относно сигнали, разследвания и евентуални СРС-та, свързани с хижата, но управляващото мнозинство е блокирало тези искания. Божанов допълни, че свидетел е споделил, че когато са подавани сигнали, Калушев е научавал много бързо от службите.

          „Когато са подавани сигнали, Калушев е научавал много бързо от службите,“ заяви Божанов.

          Относно оставката на кмета на София Васил Терзиев, Божанов изрази мнение, че не трябва да подава оставка. Той подчерта, че заявката на Андрей Гюров е за неутрално служебно правителство и той ще реши кой ще бъде вътрешен министър. Според Божанов, не може да се изключва никой от бъдещите кандидат-депутатски листи на ПП-ДБ.

