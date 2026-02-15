Британският и германският военни лидери призовават за „морален“ аргумент за превъоръжаване и защита на Европа

Началниците на отбраната на Великобритания и Германия отправиха безпрецедентен съвместен апел към обществото да приеме „моралния“ аргумент за превъоръжаване и да се подготви за евентуална война с Русия. Маршалът на авиацията сър Ричард Найтън и генерал Карстен Бройер заявиха, че говорят не само като военни лидери на две от най-големите военни сили в Европа, но и „като гласове на Европа, която трябва да се изправи пред неудобните истини за собствената си сигурност“.

„Военната позиция на Русия решително се е изместила на запад и е необходим качествен скок в европейската отбрана", заявиха те в съвместна статия, публикувана в „Гардиън" и германския вестник „Ди Велт".

Двамата военни лидери подчертаха, че имат дълг „да обяснят какво е заложено на карта, за да разбере обществото защо Великобритания и Германия се ангажират с най-голямото устойчиво увеличение на военните разходи от края на Студената война“. „Превъоръжаването не е подстрекаване към война; то е отговорното действие на държави, решени да защитят гражданите си и да съхранят мира“, пишат те в статията.

Призивът за увеличаване на отбранителните разходи идва въпреки резервите на избирателите в двете страни. Проучване на „ЮГов“ показва, че малцинство във Великобритания подкрепя повишаване на данъците (25%) или съкращаване на разходи (24%), за да се финансира по-голям военен бюджет. В Германия и Франция също има спад в подкрепата за увеличаване на отбранителните разходи, ако това стане за сметка на други публични инвестиции.

Проблемите с Русия и сътрудничеството в отбраната

Британският премиер Киър Стармър заяви, че е необходима по-тясна връзка в отбраната между Обединеното кралство и Европа, включително в областта на обществените поръчки и производството. „Ние не сме Великобритания от годините на Брекзит“, добави той и подчерта, че дългосрочната заплаха от Русия изисква по-дълбока интеграция с европейските съюзници.

Найтън и Бройер предупреждават, че ако Москва възприеме Европа като слаба или разделена, може да разшири агресията си отвъд Украйна. „Историята показва, че възпирането се проваля, когато противникът усеща разединение и слабост. Знаем, че руските намерения не се изчерпват с Украйна,“ отбелязват те.

Стратегия за защита на цялото общество

Двамата настояват за „отбрана на цялото общество“, което включва устойчива инфраструктура, засилени инвестиции в научноизследователска дейност и технологии от частния сектор, както и институции, подготвени да функционират в условия на нарастващи заплахи.

Германия вече разполага с постоянна бойна бригада от 4 000–5 000 военнослужещи на източния фланг на НАТО и промени конституцията си, за да осигури практически неограничено финансиране за отбрана. Стартираха и поръчки за хиляди бронирани машини, съчетани с разширяване на индустриалния капацитет. Великобритания от своя страна изгражда до шест завода за боеприпаси с цел поддържане на постоянна готовност и запаси.

Заплахата от Русия и бъдещето на НАТО

Дебатът се разгаря три години след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна и на фона на несигурността относно бъдещата роля на САЩ в НАТО след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом. Лидерите на алианса се ангажираха миналата година в Хага да увеличат разходите за отбрана и сигурност до 5% от БВП до 2035 г..

Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди в Мюнхен, че „свободата вече не може да се приема за даденост“ и че Европа трябва да прояви твърдост и решителност. Той разкри и начални разговори с френския президент Еманюел Макрон за възможността Германия да се присъедини към френския ядрен чадър – знак за стремеж към по-самостоятелна европейска стратегия за сигурност.