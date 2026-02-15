НА ЖИВО
      неделя, 15.02.26
          Война

          Четири руски армии настъпват срещу ВСУ на южния фронт в Украйна

          15 февруари 2026 | 14:07
          Христо Иванов
          Руснаците губят ежедневно приблизително 300-350 войници и до сто единици оръжие и военна техника на южния фронт в Украйна. Това заяви Владислав Волошин, говорител на Силите за отбрана на Южна Украйна в ефира на „Телемаратона“.

          Описвайки ситуацията в Южна Украйна, той я нарече „доста трудна“, като добави, че „не се наблюдават драстични промени в обстановката“.

          „Силите за отбрана активно провеждат контрадиверсионни и разузнавателни операции за унищожаване на диверсионни групи, опитващи се да проникнат в нашите тилови райони. С други думи, на юг продължава доста ожесточена война на няколко фронта, особено в Гуляйполе“, заяви той.

          Относно успехите на украинските военни в тези райони Волошин отбеляза, че в момента те се бият срещу три, ако не и четири руски армии там. Според него 5-та, 29-та, 35-та и 36-та руски армии се опитват да пробият към Гуляйполе и да поемат контрол над няколко населени места в Запорожка област.

           „Тоест, украинските отбранителни сили вече ефективно унищожиха три групи руски военни части тук. Тоест, врагът губи доста личен състав, оръжия и военна техника“, казва той.

