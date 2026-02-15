НА ЖИВО
          НачалоСпорт

          ЦСКА поздрави Цецо Йончев за юбилея

          Легендата на "армейците" празнува 70-годишнина

          15 февруари 2026 | 13:43
          Днес 70-годишен юбилей празнува славният Цветан Йончев.

          Цецо Йончев носи екипа на ЦСКА в периода 1975–1984 година, като за това време става петкратен шампион на България, триумфирайки през сезоните 1975/76, 1979/80, 1980/81, 1981/82 и 1982/83.

          Освен титлите, Йончев два пъти завоюва Купата на България – през 1980/81 и 1982/83, а през 1982 година достига и до полуфинал в КЕШ.

          С екипа на „червените“ той записва над 305 мача и отбелязва 79 гола.

          След края на състезателната си кариера през 1990 година става помощник-треньор на ЦСКА, а през 1992 г. поема тима като старши треньор. Под негово ръководство „армейците“ печелят Купата на България през сезон 1992/93.

          ЦСКА желае на Цветан Йончев здраве, щастие, късмет и много успехи!

